Aratek dévoile un décadactylogramme 4-4-2 pour des projets à grande échelle

L’A900 a été conçu pour fournir une qualité d’image supérieure qui dépasse les normes strictes établies par le FBI pour l’utilisation de systèmes Livescan (rouleaux, capacité de capture simple et 4 doigts) et de jeux d’empreintes plaquées (empreintes plaquées 4-4-2).

Le lecteur d’empreintes digitales le plus récent proposé par Aratek est un dispositif FAP 60 (Fingerprint Acquisition Profile – profil d’acquisition d’empreintes digitales) certifié par le FBI (annexe F). Il est protégé par un boîtier robuste IP65, anti-poussière et qui le rend imperméable à l’humidité. Cela fait de l’A900 la solution d’empreintes digitales idéale dans toutes les situations, même dans les environnements les plus difficiles.

« Avec la pandémie obligeant les entreprises et les gouvernements à réfléchir sérieusement à la mise en œuvre prioritaire d’une stratégie numérique, l’identification et l’authentification continueront à fournir le fondement de sécurité pour cette progression vers la numérisation complète », a commenté Samuel Wu, vice-président d’Aratek pour la division des affaires internationales.

Samuel Wu a ajouté que, dans les régions à forte croissance comme l’Afrique, l’A900 était bien positionné pour constituer l’épine dorsale des solutions d’identité numérique pour les applications qui deviendraient bientôt entièrement numériques comme les finances et les banques, l’identification nationale, l’inscription des électeurs, le recensement, l’application de la loi, le passeport électronique et les visas.

« L’identité numérique transforme les échanges commerciaux et la gouvernance en Afrique et fait une réelle différence dans la vie de nos concitoyens. Au Togo, les autorités ont découvert des utilisations novatrices de la nouvelle carte d’identité numérique biométrique, s’écartant de son utilisation traditionnelle comme pièce d’identité de l’électeur pour l’employer à d’autres fins, comme lors du confinement, où elle a permis de faciliter grandement la distribution de l’aide. Les citoyens n’ont qu’à présenter leur carte d’identité numérique pour obtenir une aide financière. Qu’y a-t-il de plus pratique que cela? », a déclaré Samuel Wu.

L’A900 est doté d’un écran ACL intégré de 2,8″ et d’un haut-parleur qui se combinent pour offrir aux utilisateurs un survol audio-visuel, étape par étape, de l’ensemble du processus d’inscription (séquence, poste, succès d’inscription et échec d’inscription, etc.).

La sécurité est une caractéristique importante de l’A900, qui utilise le chiffrement AES-256 afin de garantir que les données dactyloscopiques ne sont pas compromises en transit, ainsi que la détection des empreintes digitales en temps réel (LFD, Live Finger Detection) pour prévenir la fraude par usurpation d’identité. L’A900 prend également en charge les normes ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI 378, ANSI 381 et WSQ pour permettre l’interopérabilité des données entre les organismes.

Le plateau durable de l’A900 est conçu pour rejeter les résidus et est capable de capturer d’excellentes images de tout type de doigt : sale, sec, humide ou rugueux.

L’A900 est livré avec un SDK complet, en ligne avec l’attention particulière que porte Aratek au développement et à l’intégration, au soutien de la vérification de séquences, au contrôle de la qualité d’image d’empreinte NFIQ et à la segmentation d’images multi-doigts (slaps) pour l’acquisition d’empreintes 4-4-2.

À propos d’Aratek

Aratek est un leader mondial dans le secteur de la biométrie et des valeurs mobilières. Nous nous engageons à fournir des produits rentables et des solutions sur mesure. Nous permettons aux gouvernements, aux établissements d’enseignement, aux banques et à de nombreuses autres industries de devenir de plus en plus efficaces. Avec sa gamme de produits de bout en bout, sophistiqués, allant des modules/scanners d’empreintes digitales aux terminaux mobiles biométriques et aux terminaux de reconnaissance faciale, Aratek fournit des solutions concrètes aux problèmes du monde réel.

