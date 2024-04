Apresentando o tema do 8º Fórum do Future Investment Initiative: “Horizontes Infinitos: Investindo Hoje, Moldando o Amanhã”

RIYADH, Arábia Saudita, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O Future Investment Initiative (FII) Institute tem o prazer de anunciar o tema para a próxima 8ª edição da conferência FII, que acontecerá entre os dias 29 a 31 de outubro de 2024, no renomado Centro Internacional de Conferências Rei Abdulaziz (KAICC) em Riyadh, Arábia Saudita.

Com o instigante tema “Horizontes Infinitos: investindo hoje, moldando o amanhã”, a FII8 promoverá debates sobre como o investimento pode ser um catalisador para um futuro próspero e sustentável, ampliando os limites do que é possível para a humanidade.

A FII8 promete ser um caldeirão de ideias inovadoras, reunindo líderes globais, empreendedores, políticos, profissionais da mídia e tomadores de decisão em áreas como finanças, inteligência artificial, sustentabilidade, energia, geoeconomia, e até mesmo exploração espacial. Com o tema “Horizontes Infinitos”, a conferência deste ano desafiará os participantes a pensarem além dos limites convencionais e explorarem oportunidades de investimento que possam transcender os desafios atuais e abrir caminho para possibilidades futuras.

Richard Attias, CEO e membro do conselho do FII Institute, destacou a importância desse tema, afirmando que “Horizontes Infinitos não é apenas um lema, é um chamado claro para expandir nossa visão coletiva e abraçar as perspectivas ilimitadas do futuro. Isso representa nosso compromisso de promover conversas que levem a um futuro em que o investimento não tenha limites e contribua para um futuro melhor para todos.”

A FII8, organizada pelo FII Institute, estabelecida pelo PIF, trará um formato inovador como uma semana exclusiva para membros do FII Institute, delegados convidados e parceiros estratégicos. As discussões durante a conferência serão baseadas em dados, assegurando que as visões sejam fundamentadas em fatos e estratégias exequíveis.

Para comunicação social, entre em contato com:

Telefone: +966 53 978 2030

E-mail: Media@fii-institute.org

O Future Investment Initiative (FII) Institute é uma fundação global sem fins lucrativos dedicada a impactar a humanidade. Através do nosso braço de investimento, promovemos a inovação em Inteligência Artificial (IA) e Robótica, Educação, Saúde e Sustentabilidade, transformando ideias em soluções do mundo real.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ fc52762c-6e57-4254-a6df- 7f3b4af1c61b

GlobeNewswire Distribution ID 1000947893