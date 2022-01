Après avoir lancé la première série de téléviseurs laser trichromes L9 au monde, Hisense introduit maintenant la série 100L9G en Afrique

Le CAP, Afrique du Sud, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ — Hisense, fournisseur de téléviseurs et d’appareils électroménagers de haute performance, a annoncé que le premier téléviseur L9G TriChroma Laser de 100 pouces au monde, doté d’une résolution 4K UHD, d’une gamme de couleurs BT 2020 de 107 % et du système de haut-parleurs Dolby Atmos®, est désormais disponible en Afrique.

Après l’introduction du premier téléviseur laser 4K Dual Colour au monde en Afrique, l’ajout du 100L9G au portefeuille de produits en expansion d’Hisense en Afrique démontre l’engagement continu de la société envers les consommateurs de la région en introduisant des technologies plus sophistiquées et des produits de haute qualité sur le continent.

« Au cours de l’année dernière, l’unité de vente de téléviseurs laser de Hisense South Africa Company a connu une augmentation de 194 %, ce qui a renforcé notre confiance pour aller de l’avant et présenter nos produits haut de gamme aux clients locaux. Grâce aux technologies d’amélioration de l’image et de triple laser de pointe de Hisense, le 100L9G offrira une expérience cinématographique à domicile à nos clients dans la région », a déclaré Patrick Hu, directeur du marketing de Hisense South Africa.

Alimenté par le moteur laser TriChroma d’Hisense qui utilise trois lasers de couleurs primaires pures pour porter la pureté des couleurs à un autre niveau, le 100L9G établit une nouvelle référence pour l’expérience de visionnage à domicile avec sa gamme de couleurs BT 2020 à 107 %, atteignant jusqu’à 151 % de la norme de couleur du film DCI-P3 et battant la plupart des téléviseurs LED haut de gamme sur le marché. Ses performances colorimétriques inégalées sont associées à une qualité d’image 4K HDR 10, ainsi qu’à deux haut-parleurs Dolby Atmos® de 20W qui offrent un réalisme suprême et un paysage sonore riche, offrant une expérience audiovisuelle totalement immersive qui transporte le spectateur dans la scène.

Le 100L9G est livré avec un écran ALR Daylight de 100 pouces bord à bord, qui présente des capacités de rejet de la lumière ambiante et tire parti de la luminosité de 3 000 Lumens du projecteur pour apporter une vivacité supplémentaire aux images dans les environnements à lumière naturelle. Doté d’un corps noir élégant, il présente un design compact et minimaliste qui s’harmonise et se fond dans l’installation de divertissement à domicile et l’espace de vie de l’utilisateur.

Conçu dans un souci de protection des yeux, le 100L9G est équipé d’une solution certifiée TUV Rheinland pour minimiser la fatigue oculaire, ainsi que de la fonction de luminosité automatique qui adapte automatiquement la luminosité de l’écran aux conditions d’éclairage de la pièce.

Le 100L9G est alimenté par le système d’exploitation VIDAA OS d’Hisense qui permet d’accéder à plus de 5 000 applications et jeux sur le grand écran et à un grand nombre de films et de spectacles. Il promet également plus de 25 000 heures de divertissement qui se traduisent par plus de 10 000 films.