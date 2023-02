Appel à candidatures émis pour la 20e édition annuelle des International Business Awards®

Nouvelles catégories de prix pour les accomplissements en matière de durabilité

FAIRFAX, Virginie, 22 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Les Stevie Awards acceptent désormais les candidatures pour la 20e édition annuelle des International Business Awards® , le programme international de récompenses pour les entreprises le plus prestigieux au monde, qui attire chaque année des candidatures d’organisations provenant de plus de 60 pays et territoires.

Toutes les personnes et organisations du monde (publiques et privées, à but lucratif et à but non lucratif, grandes et petites) peuvent soumettre leurs candidatures aux International Business Awards. La date limite des premières candidatures, qui bénéficieront de frais d’entrée réduits, est fixée au 12 avril. La date limite des candidatures finales est fixée au 10 mai, mais les candidatures tardives seront acceptées jusqu’au 14 juin, moyennant le paiement de frais de retard. Les détails des candidatures sont disponibles à l’adresse www.StevieAwards. com/IBA .

Les jurys composés de plus de 150 cadres à travers le monde détermineront les lauréats des Prix Stevie d’or, d’argent et de bronze. Les lauréats seront annoncés le 11 août et célébrés lors d’un banquet de gala qui se tiendra à Rome, en Italie, en octobre.

Les International Business Awards récompensent les réalisations dans tous les aspects du lieu de travail. Les catégories comprennent :

L’édition 2023 des International Business Awards propose de nombreuses fonctionnalités nouvelles et révisées :

Les lauréats de Stevie Award lors des IBA 2022 comprenaient Anexa BPO (Mexique), Abu Dhabi Ports Group (EAU), DHL Express (mondial), Filinvest Alabang Inc. (Philippines), Halkbank (Turquie), IBM (États-Unis), LLYC (Espagne), Lotte Duty Free (Corée du Sud), MDI Ventures (Indonésie), Megaphone (Australie), MetLife Chine, Octopus Energy (Royaume-Uni), Ooredoo (Singapour), Sleepm Global Inc. (Canada), Unicef Cambodia, Viettel Group (Vietnam), Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S., et bien d’autres encore.

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans huit programmes : les Stevie Awards en Asie-Pacifique, les Stevie Awards en Allemagne, les Stevie Awards au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards pour les grands employeurs, les Stevie Awards pour les femmes entrepreneurs et les Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours des Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 12 000 candidatures émanant d’entreprises de plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Stevie Awards reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, rendez-vous sur le site http://www.StevieAwards. com .

