Anaqua et PatSnap s’associent pour fournir une solution complète de gestion de la propriété intellectuelle pour l’industrie pharmaceutique

Cette intégration permettra aux entreprises du secteur des sciences de la vie de mettre en œuvre les bonnes pratiques pour la prise de décision par le biais d’un processus stage gate

BOSTON, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, le fournisseur leader de technologie de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec la plateforme d’intelligence de l’innovation PatSnap. La collaboration offrira une solution de gestion de la PI améliorée aux clients de l’industrie pharmaceutique d’Anaqua. Ceux-ci bénéficieront d’une vue plus détaillée et informée du marché et du paysage concurrentiel pour leurs cas d’utilisation clés. Les solutions combinées d’Anaqua AQX® Pharma et PatSnap Synapse aideront les clients d’AQX Pharma à gagner en compétitivité, à s’adapter plus rapidement aux exigences du marché actuel, à éliminer le travail dupliqué à travers les équipes, ainsi qu’à identifier et concrétiser des investissements dans de nouveaux domaines.

PatSnap est une plateforme d’intelligence de l’innovation, qui utilise la technologie de l’Intelligence Artificielle (IA) – notamment l’apprentissage automatique, la vision par ordinateur et la reconnaissance optique de caractères (ROC) – pour faciliter l’accès à une quantité inégalée de données connexes. La solution Synapse de PatSnap permettra aux utilisateurs d’AQX Pharma d’accéder à des millions de points de données, obtenus à l’aide des meilleurs algorithmes de leur catégorie et d’une sélection manuelle experte, ce qui leur donnera une vision complète du marché à 360 degrés et ajoutera une valeur stratégique aux processus et à la stratégie de développement des médicaments.

Cette nouvelle intégration répond aux demandes des clients qui souhaitent accéder à davantage de données sur le marché pharmaceutique au sein de la plateforme AQX afin d’améliorer l’efficacité des équipes internes et d’optimiser les processus. L’intégration favorisera le partage d’informations plus approfondies entre les clients et les partenaires et simplifiera les démarches administratives grâce à des fonctionnalités telles que la personnalisation des dossiers qui permettront aux équipes de se concentrer sur leurs initiatives les plus stratégiques. Plus précisément, le système combiné répondra au cas d’utilisation consistant à effectuer des examens de type stage gate et à lancer automatiquement les flux de travail pertinents.

Vincent Brault, SVP Product & Innovation chez Anaqua, a déclaré : « AQX Pharma aide les clients à gérer les aspects commerciaux de la gestion de la propriété intellectuelle pharmaceutique, tandis que Synapse permet de gérer les aspects externes de la découverte de médicaments grâce à des processus de découverte de médicaments externes et concurrents. Ensemble, nous utilisons nos capacités uniques pour permettre aux entreprises du secteur des sciences de la vie d’appliquer les meilleures pratiques pour la prise de décision par le biais d’un processus stage gate. Nous sommes heureux d’offrir une solution complète d’innovation pharmaceutique, qui peut être encore complétée en tirant parti des intégrations stratégiques d’Anaqua, telles que sa solution de gestion de l’innovation, ideaPoint. »

Ray Chohan, co-fondateur et VP du développement de l’entreprise chez PatSnap, a déclaré : « PatSnap est ravi de faire équipe avec Anaqua, qui sont de véritables innovateurs dans la gestion de la propriété intellectuelle des sciences de la vie. Synapse permettra aux utilisateurs d’AQX Pharma de passer au peigne fin des millions de points de données pour découvrir et commercialiser de nouvelles thérapies. »

Pour en savoir plus sur le partenariat et la solution Anaqua AQX, visitez synapse.patsnap.com/home/ anaqua.

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est le premier fournisseur de solutions technologiques et de services intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI) pour les entreprises et les cabinets d’avocats. Ses solutions logicielles de gestion de la PI, AQX® et PATTSY WAVE®, offrent toutes deux des flux de travail de meilleures pratiques avec des analyses de données et des services technologiques pour créer un environnement intelligent conçu pour informer la stratégie de PI, permettre la prise de décision en matière de PI, et rationaliser les opérations de PI, adaptées aux besoins de chaque segment. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets d’avocats dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d’un million de cadres, d’avocats, de parajuristes, d’administrateurs et d’innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Les opérations globales de la société sont basées à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe, en Australie et en Asie. Pour plus d’informations, veuillez visiter anaqua.com, ou le site LinkedIn d’Anaqua.

À propos de PatSnap

La plateforme d’intelligence de l’innovation alimentée par l’IA de PatSnap transforme des milliards de points de données sur l’innovation en intelligence exploitable pour plus de 10 000 clients mondiaux dans plus de 50 pays. Avec une ampleur inégalée de données, notamment des brevets, des informations sur les médicaments, des nouvelles technologiques, des rapports de marché, de la littérature scientifique, et plus encore, PatSnap brise les barrières pour connecter les innovateurs avec des idées. Pour en savoir plus sur PatSnap, visitez patsnap.com.

