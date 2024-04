Anaqua améliore sa plateforme de recherche de brevets AcclaimIP en ajoutant des capacités basées sur l’IA

BOSTON, 08 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, le leader des technologies de gestion de la propriété intellectuelle (PI) et de l’innovation, continue d’améliorer sa puissante plateforme de recherche de brevets, AcclaimIP, élevant à un niveau supérieur les capacités de recherche de brevets. En offrant un soutien et des possibilités inégalés aux chercheurs, AcclaimIP donne accès à une vaste base de données mondiale de brevets comprenant plus de 100 millions de brevets dans le monde entier.

Conçue pour répondre aux divers besoins des professionnels de la propriété intellectuelle, la plateforme de recherche de brevets AcclaimIP est dotée d’une interface conviviale qui améliore l’expérience de recherche, permet de parcourir efficacement les résultats et fait remonter rapidement les informations pertinentes. Que les utilisateurs préfèrent créer leurs propres requêtes ou tirer parti de la puissance de l’interface pour les guider, AcclaimIP assure un processus de recherche fluide et complet.

L’une des caractéristiques les plus marquantes de la plateforme de recherche de brevets d’AcclaimIP est son outil de pointe, AI Patent Summaries. Exploitant la puissance de l’IA générative, cet outil innovant fournit des résumés harmonisés et optimisés des brevets, permettant aux chercheurs de mieux comprendre les résultats de la recherche et d’interpréter les implications des brevets. En s’appuyant sur des grands modèles de langage (LLM) guidés par des prompts personnalisés, l’outil AI Patent Summaries d’AcclaimIP promet un gain de temps substantiel et atténue le risque de négliger des informations importantes.

« AcclaimIP est une plateforme de recherche de brevets puissante, symbole de notre engagement envers l’innovation et l’excellence dans le monde de la propriété intellectuelle », a déclaré Bob Romeo, PDG d’Anaqua. « En développant en interne des outils alimentés par l’IA qui s’appuient sur des solutions leaders du marché, nous renforçons notre position de leader dans les solutions de gestion de la propriété intellectuelle, et fournissons des solutions entièrement intégrées qui donnent aux professionnels de la propriété intellectuelle les clés de la réussite. »

Pour plus d’informations sur la plateforme de recherche de brevets AcclaimIP d’Anaqua, visitez le site anaqua.com.

A propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX® et PATTSY WAVE®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancés, offre un environnement de travail intelligent conçu pour une prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets de conseils en propriété intellectuelle dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d’un million de décideurs, avocats, juristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou la page entreprise d’Anaqua sur LinkedIn.

