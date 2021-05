Analytica annonce l’expansion de son Système de perfusion amélioré au Moyen-Orient

Analytica signe un accord avec Marwa pour la distribution, la commercialisation et la vente de son Système de perfusion amélioré (EIS) en Arabie saoudite, en Égypte, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Iran, en Irak, en Jordanie, au Koweït et au Liban.

Le système de perfusion IV amélioré et breveté réduit les risques d’infection et d’embolie et permet au personnel médical de gagner du temps pour un coût total globalement inférieur à celui des pratiques et équipements existants.

BRISBANE, Australie, 01 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Analytica Limited (ASX : ALT), le développeur australien du Système de perfusion amélioré (EIS) et du système d’exercice du plancher pelvien PeriCoach® pour le traitement de l’incontinence urinaire à l’effort, a conclu un accord avec le Bureau de Marwa pour l’exportation et l’importation de fournitures médicales (Marwa) en vue de distribuer, commercialiser et vendre l’EIS aux systèmes hospitaliers en Égypte, à Bahreïn, en Iran, en Irak, en Jordanie, au Koweït, au Liban, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

La technologie EIS a été développée par Analytica sous les noms de projet AutoStart et AutoFlush et a été vendue en Australie avec le nom commercial FirstFlow™,¹ sous licence limitée. L’EIS combine les technologies brevetées AutoStart et AutoFlush dans une solution simple et peu coûteuse.

Le système de flotteur breveté redémarre automatiquement le flux de fluide IV suite à l’administration médicamenteuse, ce qui permet aux professionnels de santé de gagner du temps, de réduire les coûts hospitaliers et de prévenir les effets indésirables associés à l’embolie gazeuse et à la défaillance des cathéters intraveineux périphériques (PIVC). L’EIS réagit immédiatement, silencieusement et sans intervention ni programmation. Il peut être adapté à n’importe quel système existant de perfusion à « sac » ou pompe, et fonctionner en harmonie avec celui-ci, quel que soit son niveau de sophistication, tout en améliorant sa capacité.

L’utilisation de l’EIS permet de manière unique de bénéficier d’un système de perfusion entièrement fermé, l’intégrité étant obtenue grâce à une réduction des interactions considérées comme causant des complications mécaniques et vasculaires, ainsi qu’une bonne pratique de rinçage et/ou de perméabilité.

L’EIS est enregistré dans l’ARTG de la TGA en Australie et possède une autorisation USFDA 510(k). Il est entièrement conforme à la norme ISO 8536 pour les systèmes de perfusion, ainsi qu’aux autres normes pertinentes.

L’EIS peut considérablement réduire les risques juridiques en traitant plusieurs facteurs qui peuvent avoir un impact sur les patients, les cliniciens et les hôpitaux, notamment :

Embolie gazeuse – L’EIS possède une valve à flotteur grande et lourde qui assure une étanchéité complète et à long terme. Le flotteur unique assure l’étanchéité même à des angles extrêmes (jusqu’à 60 degrés depuis l’horizontale), rendant l’appareil utilisable dans les ambulances, ainsi que dans les situations de récupération et militaires, et réduisant le risque de mortalité et de morbidité associé à l’embolie gazeuse.

– L’EIS possède une valve à flotteur grande et lourde qui assure une étanchéité complète et à long terme. Le flotteur unique assure l’étanchéité même à des angles extrêmes (jusqu’à 60 degrés depuis l’horizontale), rendant l’appareil utilisable dans les ambulances, ainsi que dans les situations de récupération et militaires, et réduisant le risque de mortalité et de morbidité associé à l’embolie gazeuse. Système d’administration ouvert / fermé – Le port d’accès sans aiguille est le seul point d’entrée, avec une seule seringue nécessaire par événement médicamenteux. L’utilisation du sac IV d’1L existant signifie un remplacement moins fréquent qu’avec les sacs pré-mélangés de 100 ml, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent et de réduire le risque de contamination et d’infection.

– Le port d’accès sans aiguille est le seul point d’entrée, avec une seule seringue nécessaire par événement médicamenteux. L’utilisation du sac IV d’1L existant signifie un remplacement moins fréquent qu’avec les sacs pré-mélangés de 100 ml, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent et de réduire le risque de contamination et d’infection. Rinçage de la seringue – Cette fonction élimine l’obligation d’introduire un bolus et une seringue de rinçage supplémentaires. Le rinçage empêche les interactions entre les fluides/médicaments incompatibles, réduisant ainsi le risque de contamination croisée et renforçant le contrôle des infections.

– Cette fonction élimine l’obligation d’introduire un bolus et une seringue de rinçage supplémentaires. Le rinçage empêche les interactions entre les fluides/médicaments incompatibles, réduisant ainsi le risque de contamination croisée et renforçant le contrôle des infections. Rinçage du cathéter – Cette fonction réduit le risque de défaillance des PIVC avec le redémarrage automatique et immédiat du flux IV après l’administration du médicament, ce qui permet un flux d’entretien continu vers la ligne de rinçage et le cathéter. Cela maintient également la perméabilité du cathéter en empêchant l’occlusion luminale interne.

– Cette fonction réduit le risque de défaillance des PIVC avec le redémarrage automatique et immédiat du flux IV après l’administration du médicament, ce qui permet un flux d’entretien continu vers la ligne de rinçage et le cathéter. Cela maintient également la perméabilité du cathéter en empêchant l’occlusion luminale interne. Dilution médicamenteuse – La fonction d’interruption de traitement permet l’introduction de médicaments par le biais de l’EIS pour mesurer avec précision le mélange de fluides IV plutôt que les sacs et valves 3 voies.

– La fonction d’interruption de traitement permet l’introduction de médicaments par le biais de l’EIS pour mesurer avec précision le mélange de fluides IV plutôt que les sacs et valves 3 voies. Risque d’infection – Des études observationnelles démontrent une forte incidence de la non-conformité au protocole de lavage et rinçage des mains. L’EIS limite l’accès et les possibilités d’infection.

– Des études observationnelles démontrent une forte incidence de la non-conformité au protocole de lavage et rinçage des mains. L’EIS limite l’accès et les possibilités d’infection. Pression de rinçage – Le rinçage au bolus du cathéter peut varier en fonction de la pression et de la taille de la seringue. La conception brevetée du flotteur assure une pression de rinçage constante, réduisant le risque de défaillance des PIVC.

Compte tenu des caractéristiques de santé et de réduction des risques juridiques de l’EIS, le marché des soins hospitaliers à domicile représente une opportunité de croissance à l’échelle mondiale. L’EIS est compact, robuste et ne nécessite pas de pompe ou de source d’énergie. Il répond ainsi aux besoins de récupération, militaires et du tiers monde sans risque compromettant.

Pour visionner une vidéo sur le fonctionnement et les caractéristiques de l’EIS, veuillez cliquer ici .

Le directeur de Marwa possède une vaste expérience du système de santé égyptien, en tant que consultant et sous-secrétaire à la Santé pour les cliniques de l’organisation égyptienne d’assurance maladie (HIO), ainsi qu’à des postes de direction au sein du ministère égyptien de la Santé.

« Marwa a présenté une opportunité convaincante, avec des professionnels expérimentés, d’intégrer le Système de perfusion amélioré (EIS) d’Analytica dans un vaste marché en pleine croissance au Moyen-Orient », a déclaré le Dr Michael Monsour, président d’Analytica Ltd. « Nous sommes impatients de travailler avec Marwa pour étendre l’utilisation de notre technologie d’EIS unique. »

Pour tout complément d’information sur Analytica et le Système de perfusion amélioré, veuillez consulter le site www.AnalyticaMedical.com

Pour toute question d’ordre commercial ou portant sur les investissements, veuillez contacter : [email protected] analyticamedical.com

Pour toute demande médiatique, veuillez contacter : Annie Starr, [email protected]

À propos d’Analytica Limited

Analytica est une société de développement et de commercialisation de produits basée à Brisbane, en Australie, qui se concentre sur les dispositifs médicaux de classe I et II.

Analytica est le développeur du Système de perfusion amélioré (Enhanced Infusion System, EIS), une combinaison de technologies brevetées développées sous les noms de projet AutoStart et AutoFlush. L’EIS est une technologie d’extension IV simple et peu coûteuse qui permet de réduire les coûts de surveillance des soins infirmiers, de diminuer les risques d’embolie, d’améliorer le contrôle des infections et de redémarrer automatiquement le flux après l’administration médicamenteuse pendant la perfusion de fluide intraveineuse.

Analytica est aussi le fabricant de PeriCoach®, un système de traitement d’e-santé pour les femmes souffrant d’incontinence urinaire à l’effort. Cela touche une femme sur trois dans le monde et est principalement causé par un traumatisme des muscles du plancher pelvien dû à la grossesse, à l’accouchement et à la ménopause.

¹ Marque déposée d’ICU Medical Australia.

