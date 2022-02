Amii convida o mundo para a AI Week com US $ 100.000 em bolsas de viagem

Pesquisadores e especialistas em IA aplicada são convidados a explorar Edmonton em maio de 2022

EDMONTON, Alberta, Feb. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Em antecipação a AI Week , de 24 a 27 de maio de 2022, o Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) divulgou que está oferecendo os primeiros US $ 100.000 em bolsas de viagem para pesquisadores e profissionais emergentes de inteligência artificial (IA) aplicada de todo o mundo. O programa Global Talent Bursary facilitará a participação de mais de 500 convidados na AI Week em Edmonton, Alberta, Canadá. Para mais informação e para se candidatar, visite www.ai-week.ca/talent- bursaries .

“Gostaria de convidar todos para a Semana da IA, em comemoração aos 20 anos de excelência das pesquisas de IA. O programa Global Talent Bursary viabiliza que mais colegas, ex-alunos e colaboradores venham à conferência. O programa também fornece acesso incrível à nossa vasta comunidade para planejamento de esforços futuros. Espero que você se inscreva e participe da AI Week para encontrar seu próximo cargo, aprender mais sobre um domínio de pesquisa dinâmico e encontrar colaboradores para empreendimentos de startups”, disse Cam Linke, CEO do Amii.

Os destinatários da Global Talent Bursary têm acesso exclusivo a eventos da AI Week, incluindo um Simpósio Acadêmico com conteúdo com os vastos recursos oferecidos pela Amii com pesquisadores líderes mundiais, um Mixer de Carreira VIP e muito mais. Além disso, a Amii tem o prazer de oferecer Global Talent Bursaries para pessoas de grupos normalmente pouco representados nos campos de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), recentes imigrantes do Canadá e pessoas de comunidades rurais. As inscrições são feitas com base na autoidentificação.

Os participantes também terão acesso a uma palestra especial da Semana da IA de Richard S. Sutton, Conselheiro Científico Chefe, Fellow e Presidente da IA do CIFAR do Canadá no Amii. Um dos líderes mundiais no campo da aprendizagem de reforço, o Dr. Sutton é um cientista de pesquisa distinto na DeepMind e um dos principais pensadores do mundo sobre IA, a mente e o que significa ser inteligente.

“Juntem-se a nós nos quatro dias de workshops, eventos sociais, eventos educacionais – experts e estudantes que irão se conhecer e ver o ecossistema de Edmonton. Temos bolsas de viagem disponíveis para pesquisadores em início de todos os tipos de carreiras e estamos muitos animados em conhecer pessoas e aprender um pouco sobre IA juntos”, disse Sutton.

A primeira AI Week apresentada pelo Amii é uma comemoração de quatro dias da história de 20 anos de excelência em IA e aprendizado de máquina de em Alberta. O evento será realizado de 24 a 27 de maio de 2022 em Edmonton, com uma mistura de primeiras ofertas presenciais, híbridas e digitais. Com uma programação para todos os públicos, o evento marca o 5º aniversário do Amii e o 20º aniversário da fundação do centro de pesquisa Amii na Universidade de Alberta. Para atualizações e anúncios, entre para a AI Week Insiders List em www.ai-week.ca .

A comemoração contará com uma variedade de eventos e programação focados em IA e aprendizado de máquina. Pessoas de todas as idades terão a oportunidade de se conectar com líderes de IA em pesquisa e indústria, explorar a promessa e as possibilidades da tecnologia e mergulhar na ciência da IA e do aprendizado de máquina. Com algo para experts e iniciantes, os eventos e ativações incluem:

Palestras, apresentações e conversas informais de diversos níveis de conhecimento

Simpósio acadêmico destacando a excelência das pesquisas de IA em Alberta

Mixer de talentos de IA conectando candidatos a emprego com potenciais empregadores

Sessões de ensino fundamental a médio explorando futuras carreiras em IA

Série de eventos comunitários organizados por organizações parceiras

Eventos sociais, mixers, networking, e muito mais

A AI Week apresentada pelo Amii será realizada de 24 a 27 de maio de 2022 em diversos locais em Edmonton. Este será o primeiro ano de um evento que passará a ser uma comemoração anual da comunidade de IA de Alberta. Mantenha-se atualizado sobre anúncios e programação entrando para a AI Week Insiders List em www.ai-week.ca .

Sobre o Amii

Um dos três centros de excelência em IA do Canadá e parte da Estratégia Pan-Canadense de IA, o Amii (Instituto de Inteligência de Máquinas de Alberta) é um instituto sem fins lucrativos com sede em Alberta que apoia a pesquisa líder mundial em inteligência artificial e aprendizado de máquina e traduz o avanço científico para a adoção da indústria. O Amii aumenta as capacidades de IA através de pesquisas avançadas, com ofertas educacionais excepcionais e consultoria para empresas – com o objetivo de desenvolver recursos internos de IA. Para mais informação, visite amii.ca .