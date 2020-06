Alight appuie les interventions de réfugiés du monde entier face à la COVID-19

Une organisation internationale à but non lucratif célèbre la Journée mondiale des réfugiés

MINNEAPOLIS, 19 juin 2020 /PRNewswire/ — Alors que la pandémie de COVID-19 continue de se propager dans le monde entier, les communautés de réfugiés se rassemblent pour se préparer et se protéger de manière proactive contre cette crise sanitaire mondiale. En fournissant les ressources initiales et en co-créant des solutions, Alight, anciennement connu sous le nom de American Refugee Committee, soutient ces initiatives pilotées par des réfugiés, qui vont de la fabrication de savons et de masques à la communication de messages sanitaires exacts, en passant par la construction de stations de lavage des mains dans les 19 pays que dessert l’organisme. Alight a également repris les mythes et les faux messages liés à la COVID-19 et les a transformés en des outils que les communautés de réfugiés du monde entier peuvent déployer pour lutter contre la propagation du virus.

« La pandémie de coronavirus est dévastatrice pour un grand nombre d’entre nous, mais les réfugiés et les migrants avec lesquels nous travaillons se mobilisent, rallient leurs communautés et prennent des mesures pour protéger leurs membres les plus vulnérables », a déclaré Daniel Wordsworth, PDG d’Alight. « Alight existe pour amplifier l’idéalisme et la bonne volonté de chaque être humain, c’est pourquoi nous travaillons côte à côte pour soutenir et guider les idées et les initiatives des communautés déplacées que nous servons. Soutenir les communautés de réfugiés qui se rassemblent partout dans le monde, en prenant les choses en main pendant cette période extrêmement incertaine, et partager leur histoire a constitué une véritable source d’inspiration, surtout à l’approche de la Journée mondiale des réfugiés ce samedi. »

Alight, ainsi que ses partenaires TO.org et Umbrella, ont recueilli des centaines d’idées de réfugiés au cours des dernières semaines. Ces idées sont simples, réalisables et axées sur les communautés. Dans le camp de Nakivale, en Ouganda, les résidents s’appuient sur des petites entreprises communautaires établies, appartenant à des réfugiés, pour soutenir et protéger la communauté dans son ensemble. A ce jour, la communauté a produit 8 000 morceaux de savon et 14 000 masques faciaux. Ils pré-mélangent également du savon avec de l’eau pour toutes les stations de lavage des mains afin de protéger la communauté de plus de 100 000 personnes.

Parmi les réponses apportées par des réfugiés et des populations migrantes dans les différents pays desservis par Alight, on peut citer :

Le centre pour jeunes réfugiés Zaatari en Jordanie a déplacé en ligne ses programmes, notamment ses cours d’anglais et ses clubs de poésie et de photographie, entre autres , alors que les gens sont confinés. Le centre devrait devenir une plaque tournante pour l’activisme et la sensibilisation des jeunes autour de la COVID-19 , à mesure que les restrictions de confinement s’assouplissent.

a déplacé en ligne ses programmes, notamment ses , alors que les gens sont confinés. Le centre devrait devenir , à mesure que les restrictions de confinement s’assouplissent. Des personnes déplacées vivant en Somalie et en Thaïlande qui ont terminé le programme de personnalisation des moyens de subsistance d’Alight ont produit des masques pour leurs communautés

ont produit des masques pour leurs communautés Le partenaire affilié d’Alight, ORAM, a aidé un groupe de réfugiés LGBTIQ à créer leur propre entreprise de fabrication de savon dans un camp de réfugiés kenyan, ce qui s’est avéré inestimable pour améliorer les conditions d’hygiène et protéger la communauté

En collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le HCR et plusieurs autres groupes internationaux, Alight compte sur le soutien des communautés et des individus pour contribuer au financement de leurs nombreux efforts de secours. Pour en savoir davantage sur le travail qu’accomplit Alight, veuillez consulter le site www.wearealight.org.

A PROPOS D’ALIGHT

Créé en 1978 par son fondateur Neal Ball, Alight, anciennement connu sous le nom d’American Refugee Committee, fournit chaque année des soins de santé, de l’eau potable, un abri, une protection et des perspectives économiques à plus de 3,5 millions de personnes dans 17 pays. Alight mise sur la créativité exceptionnelle, le potentiel et l’ingéniosité des personnes déplacées et s’efforce de mettre en lumière leur humanité, l’énorme quantité de choses positives qui ont déjà vu le jour et les possibilités qui existent d’en faire davantage. L’organisation ambitionne d’aider chaque être humain à contribuer positivement à l’état du monde — qu’il s’agisse de communautés déplacées et marginalisées en Afrique, en Asie et en Amérique ou de… n’importe qui, n’importe où. Pour en savoir davantage sur Alight, consulter le site www.wearealight.org.

A PROPOS DE TO.ORG

To.org s’est fixé pour mission de donner un coup de pouce aux entreprises dont l’intérêt pour la terre est des plus vital. Fondé par une équipe de jeunes frères, Nachson et Arieh Mimran, To.Org réalise et structure des investissements dans des sociétés et des causes ayant un impact positif sur le monde. Les secteurs dans lesquels œuvre To.Org peuvent être répartis en trois groupes. Les entreprises : les projets soutiennent les équipes dont l’intérêt est vital pour la terre afin de les aider à saisir la part de l’avenir qui ne leur revient pas de droit. Le militantisme créatif : les projets impliquent d’approcher des organismes à la notoriété élevée afin de les inciter à faire preuve de courage en adoptant une meilleure trajectoire et en modifiant leur comportement pour de bon. La recherche et le développement : les projets visent à rassembler des activistes créatifs afin de faciliter l’éclosion d’idées décisives en mesure de foutre en l’air le statu quo. To.Org a récemment travaillé sur les projets suivants : Light to Learn, Togetherband, mPharma et Give Love. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site www.to.org/.

