Ai-Media Lança Solução de Legendagem Automática Alimentada por IA para o Mercado Asiático na BroadcastAsia

SYDNEY, Austrália, June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Ai-Media , líder em soluções de legendagem, transcrição e tradução ao vivo com base em tecnologia, tem o prazer de anunciar sua presença na BroadcastAsia em Cingapura, onde irá introduzir sua inovadora solução de legendagem automática LEXI 3.0 para o mercado asiático.

Lançado anteriormente no mercado norte-americano no NAB Show 2023, o LEXI 3.0 é a nova e aprimorada versão da principal solução de legendas automáticas da Ai-Media. Com base na tecnologia de IA, o LEXI 3.0 é a solução de legendagem automática mais precisa e avançada do mundo, oferecendo resultados no mesmo nível das legendas humanas por uma fração do custo.

Durante a BroadcastAsia, a Ai-Media também apresentará sua ampla gama de tecnologia de legendas que se integram perfeitamente com o LEXI 3.0. Entre os produtos em destaque está o novo LEXI Viewer, um dispositivo HD-SDI inovador que capacita os organizadores do evento a aprimorar sem esforço a acessibilidade, com a transmissão de legendas para monitores no local.

Além disso, a Ai-Media destacará sua gama de codificadores de legendas que garantem a distribuição de áudio e vídeo de alta qualidade por meio de sua iCap Cloud Network, a maior e mais segura rede de distribuição de legendas do mundo. Isso inclui o iCap Alta, o codificador de IP líder do setor de transmissão que fornece fluxos de trabalho virtualizados eficientes para MPEG-TS e SMPTE-2110. A Ai-Media também apresentará o iCap Encode Pro, o codificador HD-SDI de confiança para as principais redes de TV em todo o mundo, que oferece baixo custo operacional e exibição de baixa latência.

A BroadcastAsia será realizada de 7 a 9 de junho na Singapore EXPO em Cingapura. Os participantes podem conhecer a equipe da Ai-Media e descobrir sua gama de soluções de legendagem de transmissão de ponta a ponta no estande 6C3-08 no Hall 6.

O Diretor de Vendas da Ai-Media, James Ward, disse:

Estamos entusiasmados com o lançamento do LEXI 3.0 no mercado da APAC. As tecnologias com base em em IA estão criando eficiências operacionais e economia de custos em inúmeros setores e, com o Lexi 3.0, não é diferente. O LEXI 3.0 oferece consistentemente mais de 98% de precisão, atende a todos os requisitos regulatórios globais, permite que os clientes aumentem seu alcance e proporciona uma economia de custos de cerca de 80% em relação às legendas humanas. Também utilizamos nossas décadas de experiência em transmissão para garantir que nossas soluções de legendagem sejam interoperáveis em diferentes fluxos de trabalho, padrões de vídeo e regiões.

Sobre a Ai-Media

Fundada na Austrália em 2003, a empresa de tecnologia Ai-Media é líder global no fornecimento de soluções de legendagem, transcrição e tradução ao vivo e gravadas de alta qualidade. A empresa ajuda as principais emissoras, empresas e agências governamentais do mundo a garantir alta precisão, segurança e custo-benefício por meio da sua solução de legendagem automática LEXI com tecnologia de IA. As legendas LEXI são entregues a milhões de telas em todo o mundo através da gama de codificadores de legendas da Ai-Media e sua iCap Cloud Network – a maior e mais segura rede de entrega de legendas do mundo. A Ai-Media entrega 8 milhões de minutos de mídia ao vivo e gravada mensalmente em todo o mundo. A Ai-Media é negociada na Bolsa de Valores da Austrália (AIM). Para mais informação, visite Ai-Media.tv .

