AI-Media e Middleman Anunciam Parceria de Inclusão de Anúncios

BROOKLYN, N.Y., Sept. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A AI-Media e a Middleman Software, Inc., fornecedora líder de soluções de mensagens SCTE 104 e 35, uniram forças para oferecer às emissoras uma poderosa solução unificada de mensagens SCTE 104/35 para fluxos de trabalho de produção ao vivo.

AdIT: O AdIT Live da Middleman Software revoluciona a geração de mensagens SCTE 104 e 35 em tempo real, permitindo a monetização de eventos ao vivo diretamente para streaming, onde um sistema de automação de playout não é necessário.

Alta: O software Alta Caption Encoder da AI-Media integra legendas ocultas, legendagem e injeção de mensagens SCTE 104/35 ao vivo em ambientes de produção de vídeo IP ao vivo, tornando-o uma escolha natural para as emissoras.

Arquitetura Simplificada

Através da integração perfeita do AdIT Live com o Alta, as emissoras podem gerar e injetar automaticamente quaisquer mensagens SCTE 104 e 35 diretamente nos fluxos de transporte ST 2110 e MPEG, juntamente com dados de legendagem e legendagem. Nenhum componente adicional na cadeia de sinal é necessário.

Vários Perfis em Uma Única Transmissão

Os softwares AdIT Live e Alta são totalmente compatíveis com o padrão SCTE 104/35, oferecendo recursos avançados que capacitam as emissoras. Uma característica notável é a capacidade de roteação de vários “fluxos” de mensagens SCTE 104/35 distintas para destinatários individuais através do mesmo fluxo de vídeo, aproveitando os valores do índice PID DPI para identificação de serviços exclusivos, garantindo distribuição eficiente e paralela sem desperdício de largura de banda.

Esta solução conjunta simplifica e aprimora os fluxos de trabalho de produção ao vivo para fornecer às emissoras controle e flexibilidade sem precedentes para maximizar a receita de publicidade em escala.

James Heliker, CEO da Middleman, disse: “Estamos muito contentes com a nossa parceria com a AI-Media para fornecimento de uma solução abrangente e moderna para mensagens SCTE 104/35 para produção ao vivo. Nossa colaboração estabelece uma nova referência para a indústria, capacitando as emissoras com recursos avançados de controle, flexibilidade e monetização das suas produções ao vivo.”

Bill McLaughlin, Diretor de Produto da AI-Media, comentou sobre a parceria: “Nossos sistemas Alta ganharam popularidade significativa entre as grandes redes de transmissão tradicionais e os canais esportivos OTT líderes mundiais devido à sua flexibilidade única na injeção de gatilhos SCTE em tempo real em fluxos de trabalho compactados ou SMPTE-2110. No entanto, muitos dos nossos clientes se empenham para preencher essas mensagens de gatilho com dados detalhados em tempo real de outras fontes de inteligência de negócios.

Para enfrentar esse desafio, fizemos uma parceria com a Middleman para incorporar seu sistema AdIT para oferecer uma camada de integração que otimiza as vantagens de automação e monetização de conteúdo de uma solução SCTE-35 completa de ponta a ponta. Ao combinar p AdIT com a Alta, o sistema de disparo pode transcender a sinalização liga/desliga tradicional, revelando uma infinidade de possibilidades. Estamos prontos para trabalhar em parceria com a Middleman nesta colaboração e em colaborações futuras.”

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a empresa de tecnologia AI-Media é líder global de soluções de legendagem transcrição e tradução ao vivo e gravadas. A empresa ajuda as principais emissoras, empresas e agências governamentais do mundo a garantir alta precisão, segurança e custo-benefício por meio da sua solução de legendagem automática LEXI com tecnologia de IA. As legendas LEXI são entregues a milhões de telas em todo o mundo através da gama de codificadores de legendas da AI-Media e sua iCap Cloud Network – a maior e mais segura rede de entrega de legendas do mundo. A AI-Media entrega mais de 8 milhões de minutos de mídia ao vivo e gravada mensalmente em todo o mundo. A AI-Media é negociada na Bolsa de Valores da Austrália (ASX: AIM. Para mais informação, visite AI-Media.tv.

Sobre a Middleman

Desde a sua criação em 2017, a Middleman Software, Inc. tem estado na vanguarda da revolução dos fluxos de trabalho de mídia por meio da automação. A empresa emergiu como provedora líder de tecnologias avançadas de monetização de anúncios, oferecendo recursos de ponta para as principais redes e grupos de estações. Seu principal produto, o AdIT, automatiza a geração de mensagens SCTE 104 e 35 para que as emissoras possam implementar perfeitamente a inserção dinâmica de anúncios com precisão de quadros nos seus feeds OTT. Com o AdIT, as emissoras alcançam receitas substancialmente mais altas sem interrupção das operações de transmissão existentes. Para mais informações sobre a Middleman Software, Inc. e AdIT, visite Middleman.tv.

