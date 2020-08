Africare célèbre son 50e anniversaire avec la cessation programmée de toutes les opérations américaines et l’aide à la mise en œuvre du nouveau « PanAfricare » sur le continent

RÉALISATION D’UN PIVOT STRATÉGIQUE POUR L’AFRIQUE

WASHINGTON, 3 août 2020 /PRNewswire/ — Fort d’un héritage impressionnant de cinquante années de programmes à fort impact en Afrique, le conseil d’administration d’Africare et son président et directeur général Robert L. Mallett ont annoncé ce jour la cessation programmée des opérations d’Africare aux États-Unis et l’approbation d’une entité indépendante nouvellement créée, « PanAfricare », basée au Sénégal (Afrique de l’Ouest). La création de PanAfricare coïncidera avec la cessation programmée d’Africare. Nouvellement établie, PanAfricare a mis en place son propre conseil d’administration et travaillera de manière autonome sur les bases de l’organisation existante. Africare transférera l’intégralité de son portefeuille de projets à PanAfricare. Alors que l’ancien Africare met fin à ses activités, un nouveau “Friends of PanAfricare” a également été créé. Son seul but, qui restera indépendant, sera de soutenir le nouveau PanAfricare et d’autres organisations aux missions similaires en Afrique subsaharienne grâce à la collecte de fonds auprès de donateurs qui soutiennent la mission d’Africare.

Dès sa création, PanAfricare pourra afficher la vaste étendue de sa présence dans chaque région d’Afrique subsaharienne : Angola, Burkina Faso, Tchad, Nigeria, Kenya, Zimbabwe et, bien sûr, le Sénégal qui accueillera le nouveau siège de PanAfricare. Les programmes font partie des compétences essentielles héritées d’Africare et du nouveau PanAfricare et concernent l’agriculture, la nutrition, la santé et l’émancipation des femmes et des jeunes.

« J’ai été très honoré d’agir en tant que dépositaire de l’impressionnant impact d’Africare dans la transformation des vies en Afrique, depuis l’innovation agricole, la sécurité alimentaire et la nutrition jusqu’à l’autonomisation des femmes et des jeunes. Le moment est idéal pour passer le relais de notre intendance à Gorgui Diallo, parfaitement compétent pour cela, et à son équipe de terrain talentueuse, mais aussi à l’ensemble du continent africain par le biais du nouveau PanAfricare. Je suis persuadé que les gouvernements et les donateurs engagés dans le renforcement des capacités accueilleront et soutiendront ce nouveau projet audacieux », a déclaré Robert Mallett, président et directeur général.

« Le moment est bien choisi pour célébrer à la fois le merveilleux héritage d’Africare tout en nous assurant que PanAfricare sera en mesure de fournir des services aux populations africaines », a dit Stephen D. Cashin, président du Conseil. « Nous remercions vivement tous les “anciens d’Africare” à travers le monde, qui ont mobilisé leurs énergies et leurs idées pour atteindre cette étape. »

« Nous sommes également très reconnaissants envers nos nombreux partenaires gouvernementaux, internationaux et corporatifs, fondations, sororités, églises et donateurs individuels qui, au cours de cette période, ont offert leurs précieux services aux populations africaines. Africare a longtemps bénéficié d’une base de soutien de donateurs très diversifiée », a-t-il ajouté.

Le nouveau PanAfricare sera dirigé par l’ancien directeur national d’Africare, Gorgui Diallo, expérimenté et respecté ; de nombreuses équipes de projet nationales de talent le rejoindront dans cette nouvelle entreprise. « Je me sens à la fois ému, honoré et enthousiaste de devenir le premier PDG du nouveau PanAfricare. Nous apprécions la confiance des donateurs actuels comme Bayer, Exxon Mobil et tous ceux qui ont autorisé le transfert des anciennes subventions d’Africare à PanAfricare. Le nouveau PanAfricare est intéressé par de nombreux projets, comme l’initiative très innovante de conversion des déchets miniers en engrais au Tchad. »

Africare invite les équipes en place, les anciens d’Africare dévoués, les donateurs et tous ses fidèles soutiens à adopter les hashtags « #AfricareGoldenYear2020 » et « #MyAfricareMemory » sur les réseaux sociaux et à partager leurs opinions, leur participation et même des photos en soutien au travail collectif en Afrique. Entre 1970 et 2020, Africare a investi environ deux milliards $ dans 38 pays africains.

« #AfricareGoldenYear2020 est une reconnaissance de notre grand héritage de cinquante ans en Afrique et souligne le programme prometteur prévu sur le continent », a déclaré le président et directeur général Robert Mallett. « Nous sommes tous les jours sur le terrain et nous observons de plus en plus de solutions efficaces développées au niveau local dans les pays où nous menons des activités pour améliorer la vie des gens, par rapport à celles importées des États-Unis. Le nouveau PanAfricare, autonome, se consacre à fournir des programmes qui apportent directement des avantages aux populations », a ajouté Mallett.

Des détails supplémentaires concernant Africare, Africare House, PanAfricare et d’anciens dirigeants influents comme C. Payne Lucas, peuvent être consultés sur le site Web d’Africare, à l’adresse www.africare.org.

Africare a été fondée en 1970 ; organisation non gouvernementale de premier plan, elle s’engage à traiter les questions de développement et de politique africaine en travaillant en partenariat avec les populations africaines, afin de bâtir des communautés durables, saines et productives. En cinquante ans, Africare a investi environ deux milliards $ dans 38 pays africains. En 2020, Africare a annoncé la cessation programmée de ses opérations aux États-Unis, qui a coïncidé avec la formation d’une nouvelle entité basée au Sénégal, PanAfricare. PanAfricare poursuivra l’héritage d’Africare en mettant en œuvre des programmes qui s’engagent à « améliorer les vies et construire l’avenir » sur le continent africain. Parallèlement, Africare a également favorisé la formation de « Friends of PanAfricare », une entité à but non lucratif qui soutiendra PanAfricare et d’autres organisations dont les missions sont similaires en Afrique subsaharienne.

