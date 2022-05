Advance Local é novo cliente da Sophi.io

TORONTO, May 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Advance Local, um dos maiores grupos de mídia dos Estados Unidos que opera 10 principais organizações de notícias e informações e atinge 55 milhões de pessoas por mês, quadruplicou sua meta de assinatura com o Sophi Content Paywall Engine. Diante das pressões publicitárias intensificadas pelo Coronavírus, a Advance Local aumentou as conversões de assinaturas em 45% com Sophi.io, uma plataforma de automação, otimização e previsão alimentada por IA desenvolvida pela The Globe and Mail. Seu sucesso com a Sophi também lhes rendeu um lugar como finalista no Digiday Media Awards, anunciado esta semana.

Neil Katz, Diretor de Clientes da Advance Local, disse: “Queríamos ver até onde a Sophi poderia nos levar, então testamos o Sophi Content Paywall em um dos nossos maiores sites. Os resultados foram transformadores. Esperávamos um aumento de 10% na taxa de conversão, mas a Sophi entregou quatro vezes esse resultado. Continuamos implementando as soluções Sophi em mais de nossos sites no momento.”

A Advance começou a usar o Sophi Content Paywall Engine em um dos seus maiores sites, o cleveland.com, para obter melhores insights sobre o valor do seu conteúdo e impulsionar novos negócios de assinatura. A tecnologia usa processamento avançado de linguagem natural (NLP) para analisar cada parte do conteúdo e selecionar os artigos que devem ser colocados por trás de um paywall. Ela escolhe apenas os artigos em que a oportunidade de receita de assinatura seja maior do que a receita de publicidade perdida.

Durante um experimento em que o Advance pôde ver como a Sophi se compara com o com seu paywall existente, a Sophi apresentou aproximadamente a mesma quantidade de paywalls e gerou um aumento de 45% na taxa de conversão total, enquanto também descobriu bolsões de conteúdo que os editores não previam que gerariam assinaturas.

John Hassell, Vice-Presidente Sênior e Diretor Editorial da Advance Local, disse: “Queríamos ver se o paywall de conteúdo da Sophi poderia aumentar a aquisição de assinantes em 10%, mas esta meta foi ultrapassada e muito. Estamos satisfeitos com a plataforma e a maneira como ela nos mostra o quão valioso nosso conteúdo editorial é para nosso público.”

A Advance Local também é finalista do Digiday Media Awards, na categoria de Melhor Assinatura ou Produto de Assinatura, por seu trabalho usando o Sophi Content Paywall Engine.

“A Advance Local é uma organização incrivelmente inovadora que observamos ultrapassar os limites e estamos muito animados em trabalhar com eles”, disse Mike O’Neill, cofundador e CEO da Sophi.io. “Estamos observando o grande valor do paywall de conteúdo que eles implementaram e estamos animados em introduzir outro tipo de tecnologia de ponta com esta marca tão forte.”

Sobre a Advance Local

A Advance Local (www.advancelocal.com) é um dos maiores grupos de mídia dos Estados Unidos. Ela opera 10 importantes organizações de notícias e informações e atinge 55 milhões de pessoas mensalmente em várias plataformas com seu jornalismo de alta qualidade. A empresa se dedica a um incomparável jornalismo local que melhora a vida de milhões de pessoas.

Sobre a Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) foi desenvolvida pela The Globe and Mail para ajudar os editores de conteúdo a tomar decisões estratégicas e táticas importantes. A empresa oferece um conjunto de soluções de automação, otimização e previsão com base em IA e ML, incluindo Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls e Sophi for First Party Data. A Sophi também capacita o laydown automatizado de um clique da publicação impressa sem modelos. A Sophi foi projetada para aprimorar as métricas que mais importam para sua empresa, como retenção e aquisição de assinantes, engajamento, recentidade, frequência e volume.

