Adagio Therapeutics annonce une réduction de l’activité neutralisante in vitro de l’ADG20 contre le variant Omicron du virus SARS-CoV-2

Les données in vitro précédemment rapportées démontrant que les mutations Omicron individuelles n’étaient pas associées à l’échappement de l’ADG20 ne se traduisent pas par des essais Omicron sur des souches authentiques et des pseudovirus

WALTHAM, Mass., 14 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Adagio Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ADGI), une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions à base d’anticorps pour les maladies infectieuses présentant un potentiel pandémique, a fait aujourd’hui le point suite à des analyses in vitro externes visant à évaluer l’activité neutralisante de l’ADG20 contre le variant Omicron du SARS-CoV-2. Les données in vitro générées par le biais de tests effectués à la fois sur des souches authentiques et des pseudovirus du variant Omicron montrent une réduction de plus de 300 fois de l’activité neutralisante de l’ADG20 contre Omicron. Des analyses supplémentaires sont en cours, et la société prévoit de collaborer avec les agences gouvernementales et de réglementation afin d’évaluer le rôle que l’ADG20 peut jouer dans la prévention et le traitement de la COVID-19, en particulier alors que se développe la compréhension du secteur quant à l’épidémiologie et l’impact d’Omicron et des nouveaux variants potentiels.

« En raison de la nature hautement conservée et immunorécessive de l’épitope reconnu par l’ADG20, nous prévoyons que l’ADG20 devrait conserver son activité neutralisante contre Omicron, conformément à l’activité observée dans les modèles in vitro avec tous les autres variants préoccupants connus », a déclaré Tillman Gerngross, Ph.D., président-directeur général d’Adagio. « Bien que les mutations individuelles au niveau du domaine de fixation au récepteur Omicron n’aient pas été associées à un échappement de l’ADG20 dans le contexte d’une souche originale du virus, de nouvelles données montrent que la combinaison des mutations présentes dans la protéine Spike d’Omicron a entraîné une réduction de la neutralisation de l’ADG20 non suggérée par des données antérieures. La prévalence continue du variant Delta aux États-Unis et dans d’autres pays, l’évolution des variants du SARS-CoV-2 et les futurs coronavirus potentiels impliquent la nécessité d’une multitude de traitements et d’approches. Grâce à une équipe d’experts déterminés à faire progresser les solutions d’anticorps qui luttent contre cette pandémie sans précédent et à un bilan solide, nous menons des analyses supplémentaires afin d’évaluer la voie optimale à suivre avec l’ADG20 en tant qu’option prophylactique et de traitement de la COVID-19. »

L’ADG20 est un produit candidat expérimental à base d’anticorps monoclonal (mAb) conçu pour fournir une activité neutralisante large et puissante contre le SARS-CoV-2, y compris les variants préoccupants, pour la prévention et le traitement de la COVID-19 avec une durée potentielle de protection pouvant aller jusqu’à un an avec une seule injection. Dans les études in vitro précédemment divulguées, l’ADG20 a conservé son activité par rapport aux variants préoccupants antérieurs, y compris Alpha, Bêta, Delta et Gamma. Par ailleurs, de nouvelles données in vitro ont démontré une activité neutralisante conservée de l’ADG20 contre un panel diversifié de variants circulants du SARS-CoV-2, y compris les variants Lambda, Mu et Delta plus. L’innocuité et l’efficacité de l’ADG20 n’ont pas été établies, et aucun pays n’a autorisé ni approuvé l’utilisation de l’ADG20.

Adagio évalue actuellement l’ADG20 dans le cadre d’essais cliniques mondiaux de phase 2/3 à la fois pour la prévention et le traitement de la COVID-19. Sur la base des résultats in vitro liés à Omicron, Adagio prévoit de suspendre le recrutement des patients dans son essai de phase 2/3 sur le traitement de la COVID-19 dans des sites cliniques en Afrique du Sud, où Omicron a émergé en tant que variant dominant. Adagio est en train d’évaluer les prochaines étapes de son programme ADG20.

Des analyses in vitro ont également été menées sur l’ADG10, un deuxième mAb en développement, qui ont montré une activité neutralisante minimale contre le variant Omicron dans les essais de neutralisation des souches authentiques et des pseudovirus.

À propos d’Adagio Therapeutics

Énoncés prospectifs

