Acompanhe o Futuro em Ação: LeddarTech Introduz Seus Premiados Produtos e Tecnologia ADAS LeddarVision na CES Las Vegas 2024

QUEBEC CITY, Canadá, Dec. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ® (NASDAQ: LDTC), uma empresa de software automotivo que fornece tecnologia patenteada de software de fusão e percepção de sensores de baixo nível baseada em IA para ADAS e AD, tem o prazer de confirmar sua presença na CES 2024 (estande 11014 LVCC/North Hall) onde irá introduzir a próxima geração da sua tecnologia de software e os produtos inspirados nela para aplicações ADAS e AD.

IMMERSE YOURSELF in the future of automotive innovation com LeddarVision , uma plataforma de software de fusão e percepção de sensores de baixo nível automotivo de alto desempenho e versátil que gera um modelo ambiental 3D abrangente a partir de vários tipos de sensores (câmera, radar e LiDAR) e configurações.

Veja o LeddarVision e os produtos L2/L3 ADAS em ação em vários climas e condições da estrada no painel interativo da LeddarTech:

**NOVO** LeddarVision Surround (LVS-2 + ) uma recém-lançada pilha de fusão e percepção premium de visão surround que amplia a configuração do sensor 1VxR da família de produtos de visão frontal LVF para a configuração 5V5R.

uma recém-lançada pilha de fusão e percepção premium de visão surround que amplia a configuração do sensor 1VxR da família de produtos de visão frontal LVF para a configuração 5V5R. **Premiado** LeddarVision Front Básico (LVF-E), uma pilha de fusão e percepção de visão frontal para assistência rodoviária ADAS L2/L2+ de nível básico e NCAP 2025/GSR 2022 de 5 estrelas com o processador TDA4VM-Q1 da Texas Instruments. O LVF-E alcança custos de sistema mais baixos para ADAS de nível básico L2/L2+. Outubro de 2023 – Prêmio ADAS System of the Year concedido pela AutoTech Breakthrough, sediada no Reino Unido Novembro de 2023 – Prêmio Self-Driving Industry Sensing Software da Cars of the Future UK

PASSEIE no LeddarCar: Clientes e analistas estão convidados a fazer uma reserva para uma demonstração prática da tecnologia de software de fusão e percepção de baixo nível LeddarVision da LeddarTech.

Clientes, analistas, investidores e a mídia estão convidados a agendar uma reunião com

a nossa equipe na CES para saber mais sobre a LeddarTech.

“Veja a demonstração das nossas inovadoras soluções de software automotivo LeddarVision no dinâmico LeddarCar e a introdução dos nossos produtos e tecnologia ADAS de ponta na CES 2024”, disse Frantz Saintellemy, Presidente, COO e CEO da LeddarTech. “A CES é uma grande oportunidade para nos conectarmos com nossos clientes, parceiros, mídia, investidores e legisladores de políticas, e para mostrar como a nossa tecnologia melhora a mobilidade e a qualidade de vida de todos os usuários da estrada. A participação da LeddarTech na CES 2024 ressalta nosso papel fundamental no avanço do futuro da tecnologia automotiva, reforçando nossa posição de líder em software automotivo.”

Sobre a LeddarTech

Uma empresa global de software fundada em 2007 e sediada na cidade de Quebec, com centros adicionais de P&D em Montreal, Toronto e Tel Aviv, Israel, a LeddarTech desenvolve e fornece soluções abrangentes de software de percepção e fusão de baixo nível com base em IA que permitem a implantação de aplicações ADAS e de condução autônoma (AD). O software de nível automotivo da LeddarTech aplica algoritmos avançados de IA e visão computacional para gerar modelos 3D precisos do ambiente para tomadas de decisões melhores e navegação mais segura. Esta tecnologia de alto desempenho, escalonável e econômica é disponível para OEMs e fornecedores de Nível 1-2 para a implementação eficiente de soluções ADAS para veículos automotivos e off-road.

A LeddarTech é responsável por várias inovações de sensor remoto, com mais de 150 patentes solicitadas (80 concedidas) que aprimoram os recursos de ADAS e AD. A percepção de veículos é fundamental para tornar a mobilidade global mais segura, eficiente, sustentável e acessível: e é por isso que a LeddarTech deseja se tornar a solução de software de fusão e percepção de sensores mais amplamente adotada.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com , LinkedIn , Twitter (X) , Facebook e YouTube .

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Marketing Global, Comunicações e Relacionamento com o Investidor, LeddarTech Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Site de relações com investidores: https://investors.LeddarTech. com

Contato de Relações com Investidores: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

Kevin Hunt, ICR Inc. Contato para mídia financeira: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com

Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision e afins são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.

