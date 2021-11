À l’occasion de la réunion annuelle 2021 Grand Challenges, la Fondation Bill et Melinda Gates annonce des initiatives visant à soutenir la science de pointe dans les pays à revenu faible et intermédiaire et à contribuer à mettre fin à la crise du COVID

La fondation engage un montant initial de 50 millions de dollars dans un nouveau programme décennal et attribue des bourses de leadership scientifique à 14 scientifiques africains

SEATTLE, 8 novembre 2021 /PRNewswire/ — Aujourd’hui, lors de la 17e réunion annuelle de Grand Challenges, la Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé un engagement initial de 50 millions de dollars pour soutenir la science et l’innovation dans les pays à revenu faible et intermédiaire. L’appel à action international Grand Challenges est une initiative de 10 ans qui donnera la priorité aux subventions accordées aux scientifiques des pays à revenu faible et intermédiaire et soutiendra une représentation équilibrée de femmes chercheurs principaux.

Cette initiative à long terme est conçue pour que les scientifiques et les institutions des pays à revenu faible et intermédiaire jouent un rôle central dans l’élaboration de l’agenda mondial de la R&D et dans le développement de solutions susceptibles de mieux répondre aux besoins de leurs communautés. Les domaines d’intérêt initiaux comprendront la science des données, comme la modélisation mathématique pour informer les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, les services de santé numériques pour les femmes enceintes et les innovations pour combler les lacunes identifiées par les programmes actuels d’élimination des maladies tropicales négligées.

« Nous avons besoin des idées et du leadership des personnes qui sont les plus proches des défis de santé mondiaux que nous nous efforçons de relever », a déclaré Mark Suzman, PDG de la Fondation Bill & Melinda Gates. « L’appel à action international Grand Challenges représente notre engagement à faire progresser l’innovation et l’équité tout en renforçant les partenaires locaux de manière durable. »

Lors de la réunion annuelle, qui se déroulera du 8 au 11 novembre, la fondation lancera également le programme Global Immunology and Immune Sequencing for Epidemic Response (GIISER), qui vise à garantir que les scientifiques aient la capacité de détecter rapidement si les nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 dans leurs communautés montrent des signes d’échapper à la réponse immunitaire. Cela permettra aux intervenants nationaux et régionaux de réagir de manière appropriée et de développer des produits qui répondent aux besoins spécifiques de leurs géographies. GIISER fonctionnera comme un réseau décentralisé de centres autonomes et géographiquement distincts, capables de relier les données de séquençage des agents pathogènes locaux et l’épidémiologie clinique aux connaissances et outils immunologiques locaux. Dans le cadre de ce programme, la fondation fournira 7 millions de dollars sur deux ans à des équipes de recherche dans huit pays (Afrique du Sud, Sénégal, Nigeria, Ghana, Kenya, Ouganda, Brésil et Inde) afin de développer leurs capacités immunologiques existantes.

Afin de soutenir davantage les scientifiques qui développent les innovations nécessaires pour mettre fin à la pandémie et répondre aux priorités urgentes en matière de santé mondiale, la fondation annoncera la première cohorte du programme Calestous Juma Science Leadership Fellowship le deuxième jour de la réunion (9 novembre). Nommé en l’honneur de Calestous Juma, l’un des plus grands visionnaires de la science conduite par l’Afrique, ce programme a été lancé lors de la réunion annuelle de l’année dernière pour soutenir la prochaine génération de leaders scientifiques en Afrique. La cohorte inaugurale comprend 14 boursiers de huit pays africains, huit femmes et six hommes, qui mènent des projets allant de la découverte informatique de médicaments à l’épidémiologie moléculaire. Chaque boursier recevra jusqu’à un million de dollars sur cinq ans.

La réunion annuelle Grand Challenges est un forum mondial permettant aux chercheurs du monde entier de partager leurs travaux, de s’informer des avancées les plus récentes dans le domaine et de collaborer avec d’autres chercheurs et organisations. Alors que la pandémie de COVID-19 continue d’engendrer des inégalités à travers le monde, la réunion de cette année se concentrera sur le renforcement des collaborations scientifiques pour mettre fin à la pandémie partout et promouvoir une reprise inclusive.

La réunion entièrement virtuelle de 2021 est organisée par les partenaires de Global Grand Challenges et coparrainée par Grand Challenges Canada, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Wellcome, l’Institut de recherche médicale Bill & Melinda Gates (Gates MRI) et la Fondation Bill & Melinda Gates. Parmi les conférenciers de la réunion de cette année, citons :

Anthony Fauci, directeur, Institut national des allergies et des maladies infectieuses

Jason S. McLellan, professeur et titulaire de la chaire Robert A. Welch en chimie, Université du Texas à Austin

Matshidiso Moeti, directrice régionale pour l’Afrique, Organisation mondiale de la santé

John Nkengasong, directeur, Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies

Melanie Saville, directrice de la recherche et du développement des vaccins, Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies

L’événement réunira des dizaines de leaders du paysage mondial de l’innovation en matière de santé, ainsi que les dirigeants de la Fondation Gates, notamment Bill Gates (coprésident et administrateur), Melinda French Gates (coprésidente et administrateur), Mark Suzman (directeur général) et Trevor Mundel (président de la division Santé mondiale). Les sessions seront publiées peu après la réunion sur le site grandchallenges.org/annual- meeting.

