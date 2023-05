A LeddarTech apresenta LeddarVision, seu software premiado de fusão e percepção de sensores, e produtos na EcoMotion 2023, de 22 a 24 de maio, em Tel Aviv, Israel

QUEBEC, May 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech®, uma empresa de software automotivo que fornece soluções inovadoras de tecnologia de software de fusão e percepção de sensores de nível baixo para ADAS e AD que são escaláveis e flexíveis enquanto proporcionam alto desempenho, anunciou hoje sua participação como patrocinador prata na EcoMotion Week 2023 em Tel Aviv, Israel.

A empresa, que é liderada por seus peritos técnicos com base em Israel, demonstrará sua tecnologia premiada em seu estande e oferecerá aos representantes a oportunidade de uma experiência ao vivo na estrada em seu LeddarCar. Além disso, o CTO da LeddarTech presidirá um painel no evento.

Visite a exibição da tecnologia LeddarTech apresentando a LeddarVision , uma solução de fusão e percepção de sensores de baixo nível em hardware-agnóstico escalável, econômico e de alto desempenho para aplicações ADAS e AD industriais, automotivas e dfora da estrada. Testemunhe o alto desempenho do software em vários níveis de autonomia e em diversos cenários, tais como condições climáticas severas, por meio do painel de demonstração premiado.

Descubra

LeddarVision Front-View (LVF), uma família de produtos de software automotivos que trata dos desafios deparados durante o desenvolvimento de aplicações ADAS de nível 2/2+, tais como a solução de questões de segurança e descoberta de software de fusão e percepção escalável que oferece alto desempenho a baixo custo. Estes dois produtos distintos são abrangentes pacotes de software de fusão e percepção de baixo nível que combinam de forma ideal modalidades de sensores para aplicações ADAS de nível 2/2+, com classificação 5 estrelas em NCAP 2025/GSR 2022.

LeddarVision Front (nível de entrada) (LVF-E): Este produto amplia o envelope de desempenho, com o potencial de dobrar o alcance efetivo dos sensores e permitindo uma solução operável com apenas três sensores.

LeddarVision Front (alto nível) (LVF-H): Com a configuração de sensor estendida a 1V5R com base em uma única câmera de 3 megapixels com 120 graus e cinco radares, o conjunto LVF-H estende o suporte de percepção para aplicações de assistência rodoviária, incluindo controle de cruzeiro adaptável de 160 km/h, alcance de 200 metros e troca semiautomática de faixa.

LeddarVision Surround (LVS-2+) amplia com eficiência a configuração do sensor 1VxR da família de produtos de visão frontal LVF para uma configuração 5V5R, melhorando o suporte a aplicações de apoio a engarrafamento de trânsito (TJA) e assistência rodoviária (HWA). Também permite aplicações como troca automática de faixa, ultrapassagens e controle de cruzeiro adaptável em faixa de velocidade alta (ACC).

Acompanhe-nos: LeddarCar ao vivo – OEMs e representantes de fornecedores do setor automotivo de nível 1 e 2 estão convidados para fazer uma reserva para uma demonstração de estrada da tecnologia de software de fusão e percepção de baixo nível LeddarVision da LeddarTech.

Participe: Pierre Olivier, CTO da LeddarTech, presidirá um painel chamado “Veículo autônomo 360: Casos de uso”.

Agende previamente uma reunião para uma demonstração de produtos ou vivencie o LeddarCar ao vivo.

Informações sobre a EcoMotion

A EcoMotion é uma comunidade dinâmica e crescente de mobilidade inteligente que abrange mais de 650 start-ups e 15.000 integrantes. A EcoMotion é um empreendimento conjunto da ONG Israel Innovation Institute (instituto de inovação de Israel) junto com o Ministério de Transporte e Segurança Rodoviária e o Ministério da Economia e da Indústria de Israel.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech, uma empresa de software global fundada em 2007, desenvolve e fornece uma ampla gama de soluções de software de percepção que possibilita a implantação de ADAS e aplicações de direção autônoma. O software de uso na indústria automotiva da LeddarTech aplica algoritmos de IA avançada e visão computacional para gerar modelos precisos em 3D do ambiente, permitindo uma melhor tomada de decisão e navegação mais segura. Esta tecnologia de alto desempenho, escalável e econômica está disponível para OEMs e fornecedores de nível 1 e 2 para implantar de forma eficaz soluções ADAS para veículos automotivos e fora de estrada.

A LeddarTech é responsável por várias inovações de sensoriamento remoto, com mais de 150 patentes concedidas ou requeridas para melhorar as capacidades de ADAS e AD. Uma melhor ciência do que está ao redor do veículo é crítico para uma mobilidade global mais segura, mais eficiente, sustentável e acessível: isso é o que move a LeddarTech na busca de se tornar a solução de software de fusão e percepção de sensores mais amplamente adotada.

Informações adicionais sobre a LeddarTech estão acessíveis em www.leddartech.com e no LinkedIn, Twitter, Facebook e YouTube.

