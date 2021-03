A LeddarTech anuncia a nomeação do Dr. Olaf Berlien para seu conselho de administração

Dr Olaf Berlien

CIDADE DE QUEBEC, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção de sistemas de apoio à condução (ADAS) e de direção automática (AD) níveis 1 a 5, tem o prazer de anunciar a nomeação do Dr. Olaf Berlien para seu conselho de administração, aumentando ainda mais a diversidade e a experiência do conselho no setor.

O Dr. Berlien tem mais de 30 anos de experiência em cargos executivos seniores e é especialista nos setores automotivo, de engenharia e de iluminação. Em especial, o Dr. Berlien atuou como CEO da OSRAM de janeiro de 2015 até recentemente.

Antes de ingressar na OSRAM, o Dr. Berlien atuou como CEO do M+W Group , uma empresa alemã de engenharia de sistemas e construção de usinas. Anteriormente, atuou como CEO da divisão de tecnologia da ThyssenKrupp , supervisionando os segmentos de elevadores e automotivo, bem como as atividades de engenharia. De 1996 a 2002, o Dr. Berlien foi membro do conselho de administração da Carl Zeiss , uma fabricante alemã de sistemas ópticos e de optoeletrônica.

O Dr. Berlien iniciou sua carreira na IBM.

“O conselho administrativo da LeddarTech tem o prazer de dar as boas-vindas ao Dr. Olaf Berlien como seu mais novo membro”, declarou Michel Brûlé, presidente do conselho de administração da LeddarTech. “A vasta experiência de Olaf como líder na indústria da tecnologia, combinada com suas habilidades estratégicas na criação de redes eficientes entre setores, otimização dos negócios e gestão de dinâmicas de mercado adequadas, contribuirá muito para o papel de supervisão da estratégia do conselho de administração da LeddarTech”, concluiu Brûlé.

“Nos últimos meses, a LeddarTech realizou contratações estratégicas para seu conselho de administração”, afirmou Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “O alcance global da LeddarTech aumentou substancialmente em termos de pessoal e de instalações de pesquisa e desenvolvimento, sendo a mais recente a localizada em Israel. A LeddarTech evoluiu para se tornar uma verdadeira empresa de sensoriamento de ambientes completa, que lida com os desafios de detecção e percepção em toda a cadeia de valor dos setores automotivo e de mobilidade”, prosseguiu Boulanger. “A nomeação de Olaf representa nossa estratégia de agregar as melhores mentes da indústria a fim de compartilhar seus conhecimentos e orientações à medida que nos tornamos a plataforma de sensoriamento mais amplamente utilizada na indústria automotiva e de mobilidade”,concluiu Boulanger.

O Dr. Berlien é doutor pela Universidade Técnica de Berlim.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é uma empresa líder em plataformas de sensoriamento de ambiente para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao condutor. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu e se tornou uma organização abrangente e completa de sensoriamento de ambiente, ajudando os clientes a superar grandes desafios de detecção e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução econômica, escalável e versátil de desenvolvimento LiDAR, criada pensando especialmente nos LiDARs de estado sólido da classe automotiva com base no LeddarEngine™, a LeddarTech permite aos integradores de sistemas automóveis dos níveis 1 e 2 desenvolver soluções de detecção de todos os processos para garantir a autonomia dos níveis 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em aplicativos de robô-táxis, veículos autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e cidades/fábricas inteligentes. A empresa é responsável por diversas inovações em avançados aplicativos automotivos e de mobilidade com detecção remota, oferecendo mais de 95 tecnologias patenteadas (incluindo patentes concedidas e em aprovação) para aprimorar o ADAS e os recursos de condução.

Encontre mais informações sobre a LeddarTech no site www.leddartech.com e nas redes sociais LinkedIn , Twitter , Fac ebook e YouTube .

Contato:

Daniel Aitken, vice-presidente, marketing global, comunicações e gestão de produtos, LeddarTech Inc.

Tel.: 1-418-653-9000 ramal232

[email protected]

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision e os logotipos relacionados são marcas comerciais ou marcas registradas da LeddarTech Inc. e de suas filiais. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.

A foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 9cd83aa2-f283-474a-9b59- 9f89023084a9/pt