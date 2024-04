A EMGA garante financiamento de dívida de US$ 50 milhões para a MFO KMF do Cazaquistão

LONDRES, April 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) anuncia que obteve uma linha de crédito de US$ 50 milhões da JICA, a Japan International Cooperation Agency.

Presidente do Conselho de Administração da KMF, Shalkar Zhussupov: “Esta é a primeira vez que a KMF faz uma parceria com a JICA, cujos objetivos e missão se assemelham muito aos nossos. Somos gratos à EMGA e à JICA por sua confiança e apoio. Os recursos financeiros da JICA serão usados para implementar projetos de apoio a micro e pequenas empresas, incluindo empreendedores rurais, que criarão novas oportunidades e contribuirão para o crescimento econômico”.

Sajeev Chakkalakal, líder do setor de bancos de investimento e diretor administrativo da EMGA, disse: “Estamos muito satisfeitos por termos conseguido essa nova e histórica linha de crédito para nosso cliente de longa data, a KMF. Foi uma grande satisfação trabalhar com eles novamente, pois continuam a solidificar sua posição como a maior IMF do país e a fortalecer ainda mais sua posição financeira, apesar da época turbulenta”.

O diretor administrativo da EMGA, Jeremy Dobson, acrescentou: “Esse novo financiamento ajudará a KMF a cumprir sua declaração de missão: continuar a ajudar empreendedores em todo o Cazaquistão e desenvolver seus negócios com um foco maior em empresas controladas por mulheres e em áreas rurais”.

A MFO KMF é um dos líderes no setor de microfinanças da Ásia Central. O objetivo da empresa é estabelecer relações de parceria de longo prazo com os clientes, com base na confiança, compreensão e respeito mútuos. A MFO “KMF” concede aos clientes empréstimos individuais e coletivos para os seguintes tipos de atividade: negócios, comércio, agricultura e pecuária, produção e serviços e empréstimos ao consumidor.

JICA: a Japan International Cooperation Agency é uma agência governamental que fornece a maior parte da Assistência Oficial ao Desenvolvimento para o governo do Japão. Ela foi criada para ajudar no crescimento econômico e social dos países em desenvolvimento e na promoção da cooperação internacional.

A Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), com filiais em Londres e Nova York, auxilia instituições financeiras e empresas que buscam capital de novas dívidas ou acionário. A equipe multinacional da EMGA combina décadas da experiência necessária para concluir transações em nome de seus clientes nos mercados emergentes e economias de fronteira do mundo, incluindo o Cazaquistão, que continua sendo um mercado importante. Com um histórico comprovado em formação de capital e consultoria estratégica ao longo de diversos ciclos econômicos, a EMGA continua expandindo seu alcance geográfico e sua oferta de serviços, solidificando sua posição no mercado como um dos bancos de investimento de nicho mais proeminentes do setor voltado para mercados emergentes.

