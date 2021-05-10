‫”TelOne زيمبابوي” تختار منصة Tejas TJ1600 DWDM/OTN من أجل توسيع سعة الشبكة

بنغالور، الهند10 مايو 2021/PRNewswire/ — أعلنت شركة Tejas Networks (في بورصة مومباي: 540595) (وفي البورصة الوطنية الهندية: TEJASNET) اليوم أن شركة TelOne -أحد أكبر كيانات الاتصالات في زيمبابوي وموفر خدمة الإنترنت الأقل تكلفة- قد نشرت حل مضاعفة تقسيم الطول الموجي الكثيف (DWDM) المتجانس 100G/100G+ من Tejas.وتمتلك TelOne أوسع تغطية للشبكة في زيمبابوي مع اتصال عبر البلاد، مرتكزة على بنيتها التحتية الأساسية القوية. كما تمتلك TelOne اتصالات قوية بالعديد من أنظمة الكابلات تحت سطح البحر، ولديها مساهمة في شركة غرب المحيط الهندي للكابلات (WIOCC)، التي تمتلك حصة كبيرة في نظام الكابل البحري لشرق إفريقيا (EASSy).

تم اختيار حل مضاعفة تقسيم الطول الموجي الكثيف/شبكات النقل البصري (100G DWDM/OTN) الحديث من Tejas من قِبَل TelOne بعد عملية تقديم عطاءات تنافسية وتجربة ميدانية ناجحة. وقد تمكنت Tejas من إثبات سرعة نقل عالية للعديد من لامدا 100G بنجاح، مع تلبية متطلبات الأداء والموثوقية الصارمة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

قال السيد سانجاي ناياك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Tejas Networks، “يسعدنا أن TelOne قد نشرت أحدث تقنيات 100G/100G+ DWDM/OTN من أجل توسيع شبكتها. ويتيح الحل الخاص بنا لعملائنا تنويع قاعدة موردي DWDM الحاليين، واستخدام حلولنا المُثبَتة والفعالة من حيث التكلفة من أجل التوسع والتشغيل البيني”.

قالت السيدة تشيبو متاسا، العضو المنتدب في TelOne، “تُوفِّر TelOne إمكانية الوصول إلى قاعدة واسعة للشبكة في زيمبابوي. ومع تزايد الطلب على النطاق الترددي والسرعات العالية من عملائنا، كنا نبحث عن حل متعدد الاستخدامات يمكن أن يُوسِّع السعة بشكل كبير في شبكة الألياف الحالية لدينا باستثمارات متزايدة. لقد انبهرنا بقدرات حل Tejas وقدرته على حمل خدمات 100G بسلاسة دون مشاكل في التشغيل البيني. كما تحتوي منتجات Tejas على برامج متعددة الاستخدامات وسهلة التكوين والتشغيل. ونحن نُقدِّر دعم فريق Tejas عالي الاستجابة، والذي كان قادرًا على تصميم وتقديم حل شبكة شامل في أقصر فترة زمنية”.

قال السيد راكيش راجوناندان، نائب الرئيس للمبيعات – Tejas Networks إفريقيا، “في شبكة TelOne، قدمنا حل DWDM/OTN الخاص بنا باستخدام منصة TJ1600 القابلة للتطوير والمتعددة الاستخدامات. ويفتح الحل الخاص بنا فرصًا جديدة لمقدمي الخدمات من أجل مضاعفة السعة المتاحة على شبكاتهم بأكثر من 10 أضعاف، دون التقيد بنشر شبكتهم الحالية. كما يُعَد نشر TelOne مثالًا آخر على تقنيتنا المتطورة التي نشرناها عبر العديد من الشبكات في جميع أنحاء إفريقيا”.

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