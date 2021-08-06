‫فوز شركة PureSoftware بجائزة الشريك الاستشاري الأفضل لشركة Automation Anywhere لعام 2021 

تُعد جائزة الشريك الاستشاري لهذا العام بمثابة شهادة على رؤية شركة PureSoftware وريادتها في مجال استشارات الأتمتة الذكية وتفانيها لتقديم تجارب رائعة للعملاء.

PureSoftware هي شريك لشركة Automation Anywhere يساعدها على تحقيق أداء رائع ونجاح العملاء. لقد ساعدت قدرات الشركة التقنية القوية وخبرتها في مجال الاستشارات المتعلقة بأتمتة العمليات الآلية (RPA) على تحقيق نجاح عملاء شركة Automation Anywhere السريع والمتكرر طوال عام فريد من الشراكة.

صرح سمير جين، الرئيس التنفيذي للأعمال بشركة PureSoftware، قائلًا “إننا نقدر شراكتنا مع شركة Automation Anywhere“. “نشعر بالفخر للفوز بجائزة الشريك الاستشاري المرموقة لهذا العام. لقد ساعدتنا هذه الشراكة على تقدير العملاء النهائيين من خلال الاستفادة من علم الروبوتات الإدراكي، من خلال الإبداع، مع إيلاء الاهتمام والأولوية لتجربة العملاء. تعكس هذه الجائزة الالتزام الراسخ لفريق عملنا الماليزي وجهوده الحثيثة نحو تحسين سرعة أداء الأعمال من خلال أتمتة العمليات الذكية.”

صرح ديمتري تشين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Automation Anywhere في آسيا والمحيط الهادئ واليابان، أنه “يسر شركة Automation Anywhere منح شركة PureSoftware هذه الجائزة.” “حيث إن شركة PureSoftware قد أثبت نفسها بشكل واضح كونها شركة رائدة في مجال مساعدة المنظمات على تسريع عملية الأتمتة عبر أقاليم منطقة الآسيان. يسعدنا مواصلة شراكتنا مع شركة PureSoftware للمساعدة على تمكين الشركات من التحول، وأيضًا إسعاد عملائها وموظفيها على طول الطريق.”

نبذة عن شركة PureSoftware :

PureSoftware هي إحدى الشركات العاملة في مجال منتجات البرمجيات وخدماتها تركز على تقديم تجربة عملاء مميزة، تسريع الدورة الزمنية، وتحسين مخرجات العمل من خلال تقديم حلول رقمية متكاملة، وأتمتة الآلات، والنماذج التجارية غير الخطية. تقدم منظمة التوصيل العالمية التابعة لها حلولًا موثوقة تعتمد على التكنولوجيا وتفي بمعايير الأداء، والجودة، ووقت التسويق، والتخصيص السريع، والدعم. لمعرفة المزيد حول مركز التميز الخاص بأتمتة العمليات الآلية التابع لشركة PureSoftware وممارسات أتمتة العمليات الذكية بها، يُرجى زيارة الرابط https://puresoftware. com/robotics-process- automation/

نبذة عن شركة Automation Anywhere

Automation Anywhere هي شركة رائدة عالميًا في مجال أتمتة العمليات الآلية (RPA)، تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على بناء قوى عاملة ذكية متطورة تعمل على أتمتة مجموعة واسعة من العمليات للاستفادة من منصاتها المبتكرة.

للتواصل الإعلامي:

جيانشوارى تيواري

[email protected] puresoftware.com

+91 8376932369