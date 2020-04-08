‫شركة أكسا إنيرجي تتبرع بمبلغ 2.5 مليون سيدي غاني لدعم مكافحة وباء كوفيد-19

تبرعت شركة أكسا إنيرجي، العاملة بمجال توليد الكهرباء لغانا منذ عام 2017، بمبلغ 2.5 مليون سيدي غاني لصندوق الائتمان الوطني الذي أنشأته الحكومة الغانية لمكافحة وباء كوفيد-19.

إسطنبول، 8 من أبريل 2020 /PRNewswire/ — تبرعت شركة أكسا إنيرجي، وهي شركة مستقلة لإنتاج الكهرباء يقع مقرها في تركيا وتزاول أعمالها في 5 دول عبر قارتين، بمبلغ 2.5 مليون سيدي غاني لصالح صندوق الائتمان الوطني الذي أنشأه مكتب رئاسة غانا لمكافحة وباء كوفيد-19. والشركة تنتج الكهرباء لغانا منذ عام 2017.

وقد عُقد حفل خاص في 6 من أبريل في مكتب الرئاسة (Jubilee House) لهذا التبرع. استضاف كبير الموظفين المدنيين في غانا، السيدة/ أكوسوا فريما أوسي أوباري، كلا من مدير تنسيق أكسا إنيرجي لغرب أفريقيا مراد كابتوج، والسفير التركي لدى غانا أوزليم غولسون إرجون يولورين. وخلال الاحتفال، قدّم مراد كابتوج إلى أكوسوا فريما أوسي أوباري شيك تبرع بمبلغ 2.5 سيدي غاني نيابة عن شركة أكسا إنيرجي.

وفي معرض حديثه عن التبرع، قال مراد كابتوج، مدير تنسيق أكسا إنيرجي لغرب أفريقيا: “نلتزم كشركة عالمية تزاول عملها في 5 دول عبر قارتين بالارتقاء بالرفاهية وجودة الحياة للمجتمعات المحلية بالمناطق التي نزاول بها أنشطتنا، وذلك من خلال الوفاء بالطلب العاجل على الكهرباء وتقديم برامج الدعم الاجتماعي. إن العالم بأسره اليوم يعاني من وباء كوفيد-19. ونحن في أكسا إنيرجي ندرك مسؤولياتنا تجاه غانا، ومن ثم يسعدنا كثيرًا تقديم تبرع للصندوق لدعم الحكومة الغينية في كفاحها ضد كوفيد-19. نأمل أن تعود الحياة لطبيعتها في العالم بأسره قريبًا. وستواصل أكسا إنيرجي العمل والإنتاج وبناء مستقبل أفضل مع الغانيين”.

نبذة عن أكسا إنيرجي

تاسست أكسا إنيرجي في عام 1997 بوصفها شركة تابعة لكازانسي القابضة إيه إس، وهي عبارة عن اتحاد شركات يعمل في مجالات توليد الكهرباء وتوليد وتوزيع الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي والزراعة والسياحة.

يقع مقر أكسا إنيرجي في اسطنبول بتركيا، وهي شركة مستقلة لإنتاج الكهرباء مدرجة في البورصة تزاول عملها في 5 دول عبر قارتين. وقد نجحت الشركة حتى تاريخه في بناء وتشغيل أكثر من 30 محطة كهرباء باستخدام مصادر طاقة متعددة، مثل الفحم، وزيت الوقود، والغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والرياح والكهرباء المائية.

تنفذ أكسا إنيرجي أعمال تطوير المشاريع والتصميم والمشتريات والأعمال الهندسية واللوجستية والتركيبات والتشغيل التجريبي والصيانة والتشغيل النهائي لجميع محطات الطاقة مستعينة في ذلك بفرقها الداخلية.

وتتولى أكسا إنيرجي بناء وتشغيل محطات الطاقة في أقاليم تفتقر للطاقة من أجل الوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء. وبالإضافة إلى محطاتها للطاقة في تركيا وجمهورية قبرض الشمالية التركية؛ تفتخر أكسا إنيرجي بقدرتها الإنتاجية الحالية في أفريقيا البالغة ما يقرب 500 ميجاواط، حيث تمتلك محطة كهرباء بطاقة 370 ميجاواط في غانا، وأخرى بطاقة 40 ميجاواط في مالي وثالثة بطاقة 66 ميجاواط في مدغشقر. كما قامت أكسا إنيرجي بإعادة تأهيل محطة طاقة قدرتها 24 ميجاواط في مدغشقر وتقوم بتشغيلها بموجب عقد تشغيل وصيانة من الدولة.

كما قامت أكسا إنيرجي بالتشغيل التجريبي لمحطتها للطاقة في غانا في مارس 2017 بعد عملية إنشاء سريعة استمرت 9 أشهر فقط، ويجري حاليا تحويل المحرك إلى الوقود الثنائي (زيت الوقود الثقيل/الغاز الطبيعي) في المحطة.

صورة فوتوغرافية: https://mma.prnewswire.com/ media/1142000/Aksa_Energy_ Ghana.jpg

صورة فوتوغرافية: https://mma.prnewswire.com/ media/1142001/Aksa_Energy.jpg

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