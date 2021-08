‫البنك العربي الوطني ينجز 2 مليون طلب، مما يوفر 40,000 ساعة من العمل اليدوي، مع منصة التشغيل الروبوتي للعمليات السحابية الأصلية من شركة Automation Anywhere

أدت أتمتة العمليات المصرفية التي تعمل بتقنية التشغيل الروبوتي للعمليات إلى تحسين متطلبات الامتثال والإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل لأحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Automation Anywhere، أحد الشركات الرائدة عالميًا في تقنية Robotic Process Automation (RPA – التشغيل الروبوتي للعمليات)، مؤخرًا تعونها مع Arab National Bank (ANB – البنك العربي الوطني) لأتمتة تنفيذ عمليات البنك.

تأسس البنك العربي الوطني (ANB) عام 1979، وهو شركة مساهمة سعودية مدرجة في البورصة ويصنف ضمن أكبر 15 بنكًا في الشرق الأوسط. يقع مقره الرئيسي في مدينة الرياض.

بدعم من شريك Automation Anywhere، وهي شركة Orion Valley، طبّق البنك العربي الوطني بأتمتة 35 عملية عمل يدوية متكررة داخل البنك باستخدام Automation 360، منصة التشغيل الروبوتي للعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوحيدة في العالم. ينفذ الآن أكثر من 100 روبوت برمجي مهام داخل أقسام البنك من العمليات والامتثال والموارد البشرية وغيرها من الأقسام.

كما صرح عايض الزهراني، مدير العمليات التنفيذي في البنك العربي الوطني: “تعمل تقنية Automation Anywhere على تمكين مستقبل الأعمال المصرفية، من خلال السماح للمؤسسات المالية مثل مؤسستنا بتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، مع توفير مستويات أعلى من الإنتاجية والكفاءات. لقد نجحنا في ترحيل أكثر من 100 روبوت إلى منصة Automation 360، دون أي توقف تقريبًا، وبالتالي توفير ما يقدر بـ 40,000 ساعة من العمل اليدوي”.

يرغب البنك العربي الوطني في مواصلة تبسيط العمليات الروتينية وتحسين جودة العمل وتقليل تكاليف التشغيل المرتبطة بها. ويوفر نشر الأتمتة الذكية طريقة لتحقيق هذه الأهداف.

كما صرح ميلان شيث، نائب الرئيس التنفيذي، لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في Automation Anywhere: “تحتاج البنوك والمؤسسات المالية الأخرى اليوم إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية ولكن يجب أيضًا أن تلبي العديد من لوائح الصناعة التي تتضمن عمليات تستغرق وقتًا طويلاً للغاية وتتطلب موارد بشرية مخصصة. وفي صميم عملها، يمكن للأتمتة الذكية أتمتة العمليات التجارية العادية والمتكررة، والسماح للبنوك بالتحكم في تكاليف الامتثال، وتحسين ملفات تعريف المخاطر، وإعادة تركيز جهود موظفيها نحو الابتكار”.

يخطط البنك العربي الوطني لمواصلة تنفيذ برامج روبوت إضافية لزيادة تبسيط عمليات البنك من أجل الاستفادة من الكفاءات الإضافية الناتجة عن ذلك.

نبذة عن شركة Automation Anywhere

Automation Anywhere هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة العمليات الروبوتية، حيث تمكّن العملاء من أتمتة العمليات التجارية الشاملة باستخدام روبوتات برمجية ذكية. يؤدي العمال الرقميون المدعومون بالذكاء الاصطناعي الذين يؤدون المهام المتكررة واليدوية إلى مكاسب إنتاجية هائلة، وتحسين تجربة العملاء وزيادة مشاركة الموظفين. تقدم الشركة منصة التشغيل الآلي الوحيدة في العالم التي تعتمد على السحابة المحلية والإنترنت والتي تجمع بين التشغيل الروبوتي للعمليات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات، مما يحقق انخفاضًا كبيرًا في إجمالي تكلفة الملكية (TCO)، وارتفاع معدل الأمان، وتسريع قابلية التوسع لتفوق المنصات المتجانسة القديمة. ويعد Bot Store الخاص بالشركة أول وأكبر سوق في العالم يضم أكثر من 1,200 حل من حلول التشغيل الآلي الذكي المعدة مسبقًا. وقد نشرت شركة Automation Anywhere ما يقرب من 3 ملايين روبوتًا لدعم بعض الشركات الكبرى في العالم من جميع القطاعات في أكثر من 90 بلدًا. للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة www.automationanywhere.com.

تعد شركة Automation Anywhere علامة تجارية أو خدمية أو علامة تجارية أو خدمية مسجلة لصالح شركة Automation Anywhere، في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

