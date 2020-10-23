ستيرلنج وويلسون: تشيد محطة توليد الطاقة الهجينة لتخزين الطاقة الشمسية في النيجر

لاغوس، نيجيريا23 أكتوبر 2020 / شبكة بي آر نيوزواير الإخبارية PRNewswire / – أعلنت شركة ستيرلنج وويلسون الخاصة المحدودة (SWPL)، الشركة الهندية الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، اليوم أن قسم تخزين الطاقة الهجينة (HES) يتمتع بعقد شراكة تحالف مع شركة إي بي سي فيرجنت الفرنسية، وشركة إس إن إس نيجر، بموجب عقد الهندسة والمشتريات والبناء بهدف إنشاء محطة تخزين طاقة شمسية كهروضوئية ومحطة توليد طاقة هجينة تعتمد على مولدات تعمل بالديزل في أغاديز، النيجر، غرب أفريقيا. يتكون المشروع من تركيب 18.9 ميجاوات للطاقة الشمسية + 11.55 ميجاوات / 3.0 ميجا فولت أمبير نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) + 6.54 ميجا فولت أمبير (2.18 × 3 ميجا فولت أمبير) مولد الديزل وإنشاء محطة فرعية بقدرة 20 كيلوفولت، وخط إمداد حتى محطة نيجيليك الفرعية في أغاديز. يتحمل الاتحاد أيضًا المسؤولية عن تقديم خدمة التشغيل والصيانة لمحطة الطاقة لمدة عامين لضمان التشغيل السلس.

يشمل المشروع أيضًا إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية لمدينة أغاديز، التي لا يمكنها إمداد الكهرباء إلى المدينة وداخلها، وتزويد قرية تيبينيتين المجاورة بالكهرباء.

وفي هذا الصدد صرح السيد/ ديباك ثاكور، الرئيس التنفيذي في ستيرلنج وويلسون بقسم تخزين الطاقة الهجينة، قائلًا: “إنهم سعداء للغاية بتأمين هذه الفرصة المرموقة في أفريقيا، بعد تشغيل أول محطة طاقة هجينة لتخزين الطاقة الشمسية في نيجيريا، والتي تعد أيضًا أكبر نظام لتخزين طاقة البطاريات في أفريقيا، وتمثل حلول الطاقة الهجينة فرصة كبيرة حيث أن العديد من شركات توليد وتوزيع الطاقة في أفريقيا تتجه نحو مصادر الطاقة المتجددة.”

وأضاف السيد/ ديباك ثاكور، قائلًا: “بصفتنا أحد مزودي حلول EPC الرائدين على مستوى العالم، بالإضافة إلى خبرتنا في إدارة المشاريع والهندسة والتسليم لأكثر من 11 جيجاوات من عروض الطاقة المتنوعة عبر المناطق الجغرافية، جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الاتحاد، فإننا ملتزمين بتسليم هذا المشروع في الوقت المحدد بشكل كامل مع الامتثال الصارم لمعايير الجودة والسلامة.”

نبذة عن شركة ستيرلنج وويلسون الخاصة المحدودة

شركة ستيرلنج وويلسون المحدودة (SWPL) هي إحدى الشركات الهندية الرائدة في مجال الهندسة والتوريد والبناء (EPC). تشمل محفظتها المتنوعة خدمات MEP (الهندسة الميكانيكية والكهربائية وهندسة الصحة العامة)، ومركز البيانات، والنقل والتوزيع، والتوليد المشترك، والتخزين الهجين وتخزين الطاقة، ومولدات تعمل بالديزل.

ومن الجدير بالذكر أن ستيرلنج وويلسون المحدودة تعمل في جميع أنحاء العالم في أكثر من 30 دولة وتتمتع بوجود قوي في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا. ارتفع حجم مبيعات الشركة من 2,245 مليون روبية في السنة المالية 2012 إلى حجم مبيعات بقيمة 12,207 مليون روبية. في السنة المالية .2019

www.sterlingandwilson.com

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