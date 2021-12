تظهر قيود السفر على الدول الأفريقية الحاجة إلى المواطنة الثانية كخطة ب. تتطلع العائلات إلى سانت كيتس ونيفيس

أخبار مقدمة من حكومة سانت كيتس ونيفيس

لندن ، 9 ديسمبر 2021

أثبت انتشار أحدث متغير لـ COVID – Omicron – أننا ما زلنا بعيدين عن نهاية الوباء. على الرغم من أن أصول المتغير لا تزال غير واضحة ، فقد تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا ، ولكنه انتشر منذ ذلك الحين إلى مناطق مختلفة من العالم.

من المؤكد أن صعوبات الأزمة قد تراجعت عالميًا ، ويرجع ذلك في الغالب إلى معدل التطعيمات والإجراءات الوقائية الأخرى التي يتم تنفيذها ، ولكن المخاوف بشأن الطفرة الجديدة دفعت دولًا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود السفر على الدول الأفريقية. أدى هذا الحظر إلى الغضب بين القادة الأفارقة ، الذين يجادلون بأن قيود السفر لا تحل المشكلة ولن تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر باقتصاديات البلدان النامية التي تتصارع بالفعل مع تداعيات الوباء.

التمييز بجوازات السفر ليس ظاهرة جديدة بالنسبة للدول الأفريقية. حتى قبل الوباء ، كان حاملو جوازات السفر الأفريقية يخضعون لقواعد صارمة وبيروقراطية التأشيرات ، مما أدى إلى مقاطعة الطريقة التي يدير بها الأفارقة أعمالهم ، أو الوصول إلى الخدمات أو مقابلة أحبائهم. الآن ، أصبح جائحة COVID-19 عقبة إضافية يجب على الأفارقة مواجهتها إذا كانوا يأملون في التحرك عبر الحدود.

تسبب الوباء وحظر السفر المصاحب له في سعي الأفارقة الأثرياء للحصول على جنسية ثانية من خلال طريق شائع يُعرف باسم “الجنسية عن طريق الاستثمار”. اعتمادًا على الدولة ، يمكن لهذه البرامج تمكين أولئك الذين لديهم القدرة على القيام بالاستثمار المطلوب للحصول على الجنسية وفوائدها التي تغير الحيا

يقول “ميشا إيميت” ، الرئيس التنفيذي لشركة CS Global Partners ، أكبر شركة استشارية حكومية وتسويقة متخصصة في الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في العالم: “لقد قدم COVID-19 أحد أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين”. لكن بالنسبة للأفارقة ، فقد أدى ذلك إلى تفاقم القضايا الموجودة من قبل. الجنسية الثانية تساعد أولئك الذين يريدون وضع أنفسهم عالميًا دون الخوف من أن بلدهم الأصلي سيعيقهم “.

تعتبر سانت كيتس ونيفيس ، الدولة الكاريبية التي نشأ فيها هذا البرنامج ، العلامة التجارية البلاتينية القياسية للقطاع. في السنوات الأخيرة ، رحبت الأمة بالأفارقة الأثرياء وعائلاتهم لتسوية وتأسيس الأعمال التجارية. يعد البرنامج أحد أكثر الخيارات الصديقة للأسرة في السوق ويفتخر بأسرع طريق للحصول على جنسية ثانية من خلال خيار صندوق النمو المستدام.بموجب عرض لمدة محدودة تنتهي في 31 ديسمبر 2021 ، يمكن للعائلات المكونة من أربعة أفراد الحصول على الجنسية بنفس السعر الذي يقدمه مقدم الطلب الفردي ، أي بتخفيض قدره 45000 دولار.

أولئك الذين يمكنهم اجتياز عمليات الفحص اللازمة ، وإثبات أن لديهم مصدرًا نظيفًا للأموال ، يمكنهم الوصول إلى حرية سفر متزايدة إلى أكثر من 160 وجهة ، بما في ذلك مراكز الأعمال الرئيسية. تقدم سانت كيتس ونيفيس أيضًا فرصًا تجارية بديلة في أحد أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة وله روابط مع قوى مالية عظمى مثل الولايات المتحدة

أولئك الذين يجتازون عمليات الفحص اللازمة ، ويثبتون أن لديهم مصدرًا نظيفًا للأموال ، يحصلون على إمكانية الوصول إلى حرية سفر متزايدة إلى أكثر من 160 وجهة ، بما في ذلك مراكز الأعمال الرئيسية. تقدم سانت كيتس ونيفيس أيضًا فرصًا تجارية بديلة في أحد أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة وله روابط مع قوى مالية عظمى مثل الولايات المتحدة

Government of St. Kitts and Nevis

pr@csglobalpartners.com

Press Unit in the Office of the Prime Minister

Basseterre

St. Kitts

KN0101