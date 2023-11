‫أور (OR) تعتمد على سجلها الحافل في مجال ابتكار مواد التشحيم PTT للتوسع في الأسواق الدولية من خلال الاستفادة من شبكة التوزيع الراسخة لديها والشراكة الاستراتيجية

بانكوك، تايلاند – 23 نوفمبر 2023, Media OutReach– في ضوء سوق مواد التشحيم العالمية المتطورة باستمرار، واصلت شركة النفط والتجزئة الرائدة في تايلاند بي تي تي أويل آند ريتيل بيزنس بي إل سي (PTT Oil and Retail Business Plc.) (أور- OR) الاحتفاظ بحضورها القوي وسمعتها المتميزة باعتبارها العلامة التجارية الأولى لزيوت التشحيم في تايلاند مع انتشار عالمي متزايد على مر السنين. من خلال التشغيل المتكامل لزيوت التشحيم تحت العلامة التجارية PTT Lubricants، تقدم أور (OR) خط إنتاج متنوع يلبي احتياجات مختلف الصناعات من مواد التشحيم المصممة لمحركات البنزين والديزل، والدراجات النارية، والشاحنات، والآلات البحرية والسمكية، والآلات الزراعية والصناعية.

زيوت التشحيم بي تي تي (PTT Lubricants)

على مدار 30 عامًا، واصلت أور (OR) توسيع عروضها لزيوت التشحيم الصناعية محليًا ودوليًا من خلال عمليات الاستحواذ أو الشراكات التجارية. منذ دخولها لأول مرة إلى السوق الخارجية في عام 2004، يتم تصدير منتجات PTT Lubricants الآن إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، تغطي آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا وأوروبا. واعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، باعت أور (OR) منتجات تشحيم لأكثر من 700 تاجر جملة وعميل في مجال الصناعة.

تقوم شركة أور (OR) أيضًا ببيع منتجات التشحيم وتوفير خدمات الصيانة المجدولة، والتي تغطي تغيير قطع غيار المحرك ومنتجات PTT Lubricants لسائقي السيارات من خلال شبكة مراكز خدمة فيت أوتو (FIT Auto). واعتبارًا من أكتوبر 2023، قامت شركة أور (OR) بتسجيل 94 فرعًا من فيت أوتو في تايلاند، و5 فروع في كمبوديا ولاوس.

تعد العلامة التجارية PTT Lubricants من الداعمين الدائمين لرياضة السيارات من خلال سلسلة من برامج الرعاية في مشاهد سباقات السيارات والدراجات النارية المحلية والدولية، بما في ذلك سباق سيارات تايلاند (Racing Car Thailand)، أور بريك سوبربايك (OR BRIC Superbike)، وموتو جي بي (MotoGP)، وجي تي وورلد تشالينج آسيا (GT World Challenge Asia)، بالإضافة إلى العديد من سلاسل الجائزة الكبرى الدولية.

تواصل أور (OR) تحسين وابتكار تركيبات مواد التشحيم لتلبية الطلب المتطور في السوق، وتوقعات الاستدامة العالمية الحالية، والتحول المستمر إلى التنقل الإلكتروني. في عام 2020، أصبحت شركة أور (OR) أول مورد لمواد التشحيم في تايلاند يقدم منتجات تتوافق مع أحدث معايير API وSP وILSAC GF-6A مع إطلاق تقنية “إيفوتك EVOTEC” لحماية المحرك في مواد التشحيم “برفورما PERFORMA” لمحركات البنزين.

في عام 2022، تعاونت أور (OR) مع كي آي شوجر جروب (KI Sugar Group) لأول مرة لتحسين تركيبات مواد التشحيم لتلبية الاحتياجات المحددة لمنتجي السكر الصناعي بشكل أفضل. وفي العام نفسه، أظهر إطلاق PTT Lubricants EV Fuild، أول مواد تشحيم متخصصة للسيارات الكهربائية من قبل العلامة التجارية، مساعي شركة أور (OR) لأخذ زمام المبادرة في التحول المستمر إلى السيارات الكهربائية.

لتعزيز قدرتها على إدارة سلسلة التوريد بشكل أكبر، افتتحت أور (OR) مركزًا آليًا لتوزيع زيوت التشحيم في عام 2022 مع نظام تخزين واسترجاع آلي لتوزيع ما يصل إلى 260,000,000 لتر من المنتجات سنويًا واستيعاب نموها الكبير على الصعيدين المحلي والدولي.

أخذت منتجات PTT Lubricants تتوسع دوليًا بدءًا من دول كمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام (CLMV) المجاورة. تعتبر ميانمار ولاوس وكمبوديا وفيتنام من الأسواق الاستراتيجية مع تزايد الطلب على منتجات زيوت التشحيم وسلوك الاستهلاك المماثل لذلك الموجود في تايلاند. بالإضافة إلى ذلك، شهدت هذه البلدان زيادة تدريجية في عدد المركبات على الطرق والتصنيع السريع كوجهات جاذبة للاستثمار الأجنبي، مما يمثل فرصة قوية لشركة أور (OR) لتنمية سوق منتجات زيوت التشحيم الخاصة بها.

بفضل العمليات الراسخة لمحطة بي تي تي (PTT Station) وكافيه أمازون (Café Amazon) في لاوس وكمبوديا، سرعان ما أصبحت أور (OR) علامة تجارية مألوفة للمستهلكين، مما يسهل مبيعات وتسويق منتجات زيوت التشحيم الخاصة بـ PTT إلى قاعدة أوسع من المستهلكين. استخدمت OR استراتيجيات المبيعات مثل الأنشطة الترويجية للوكلاء والعملاء بالإضافة إلى أنشطة التسويق الخاصة عبر القنوات المتصلة الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت.

في ميانمار، تتوفر منتجات PTT Lubricants منذ أكثر من 18 عامًا وهي حاليًا الشركة الثانية من حيث الريادة في السوق. تعاونت شركة OR مع الموزعين المحليين في تنفيذ استراتيجيات توسيع السوق، مثل تطوير المنتجات التي تلبي الاحتياجات المحددة في السوق، وتوفير الدعم التسويقي من خلال الإعلان عن المنتجات عبر قنوات متنوعة، سواء عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتوفير المبيعات والمعرفة الفنية للموزعين.

بفضل منطقتها البحرية الجغرافية ذات الخط الساحلي الطويل والتصنيع سريع الخطى، تنعم فيتنام بفرصة لتداول منتجات PTT Lubricants باعتبارها الدولة التي تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم استهلاك منتجات التشحيم في رابطة بلدان جنوب شرق آسيا، بعد إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة. تتمتع أعمال PTT Lubricants في فيتنام بنمو مستمر مع الموزعين عبر المدن الكبرى مثل هانوي، وهو تشي مينه، ودا نانغ، حيث تمتلك اختراقًا واسع النطاق للسوق في قطاع الشوارع الرئيسية الذي يشمل مستخدمي السيارات والشاحنات والدراجات النارية، فضلاً عن القطاعات الصناعية وقطاعات آلات صيد الأسماك.

وتمثل إندونيسيا والفلبين أسواق جنوب شرق آسيا الأخرى التي تقدم إمكانات قوية لمنتجات PTT Lubricants. دخلت PTT Lubricants السوق الإندونيسية منذ عام 2016، بدءًا من بيع منتجات الدراجات النارية والسيارات من خلال الجراجات والوكلاء في جاكرتا، وتوسعت الآن عبر المدن الرئيسية بما في ذلك جاوة، وكليمنتان، وسومطرة، وسولاوسي، مع نمو حجم المبيعات بشكل كبير عامًا بعد عام. كما أن الأنشطة ,الحملات التسويقية واسعة النطاق عبر القنوات المتصلة بالإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، والتي تشمل منصات التواصل الاجتماعي، وشركة او او اتش الإعلانية (OOH)، وبرنامج الرعاية بالإضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية القوية عبر الإنترنت، دفعت أيضًا PTT Lubricants إلى تحقيق نجاح ملحوظ بخطى سريعة في إندونيسيا. وقد دخلت أور (OR) أيضًا في القطاعات الصناعية ذات إمكانات النمو العالية مثل صناعات تعدين الفحم ومصانع السكر.

نظرًا للحجم الكبير لوسائل النقل الخاصة والعامة في البلاد، تعد الفلبين سوقًا مهمةً مع ارتفاع الطلب على الزيوت ومواد التشحيم الشفافة. ومن أجل الازدهار في مواجهة المنافسة الشرسة في السوق التي تتماشى مع ارتفاع الطلب، قدمت PTT Lubricants سلسلة من برامج التسويق الداعمة مثل الحملات عبر الإنترنت للترويج للعلامة التجارية والمنتجات، ومشاركة المؤثرين في مراجعات المنتجات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوسيع التوزيع عبر الإنترنت من خلال كبرى منصات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنشطة العروض الترويجية في متاجر الوكلاء والجراجات للوصول إلى قاعدة أوسع من المستهلكين.

خارج جنوب شرق آسيا، تعد تايوان سوقًا رئيسيًا آخر لمنتجات PTT Lubricants مع أكثر من 14 عامًا من التواجد مع التركيز على منتجات المركبات التي تعمل بالبنزين والدراجات النارية. من خلال الأنشطة التسويقية والترويجية واسعة النطاق وبرنامج رعاية رياضة السيارات الذي تم إطلاقه على مر السنين، واصلت PTT Lubricants اكتساب ثقة المستهلك كعلامة تجارية مفضلة لزيوت التشحيم بين سائقي السيارات العامة وسائقي ماركات السيارات الأوروبية الرائدة مثل مرسيدس بنز، وفولكس فاجن، وأودي، وبورش، وكذلك بين راكبي نفس الموديلات الكبرى للدراجات المستخدمة في حلبات السباق.

توسعت PTT Lubricants أيضًا في ماليزيا وسنغافورة ودول آسيوية أخرى مثل الصين وغيرها، مع زيادة التواجد في السوق وتفضيل المستهلك مدفوعًا بمنصة التجارة الإلكترونية وقنوات التسويق المتكاملة بالإضافة إلى أنشطة مشاركة المستهلكين وبرامج رعاية الفعاليات.

تبحث OR أيضًا عن فرص لتوسيع سوق منتجات PTT Lubricants الخاصة بها إلى البلدان حول العالم التي يرتفع فيها الطلب، سواء في جنوب آسيا مثل سريلانكا وبنغلاديش، وإفريقيا مثل المغرب وإثيوبيا وتنزانيا.

نتطلع إلى أن نكون مساهمًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل التنقل، وسوف نستمر في اعتماد استراتيجيات متنوعة من أجل تعزيز مكانة سوق منتجات PTT Lubricants وتوسيع نطاق الوصول العالمي من خلال مجموعة منتجات متنوعة لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من الصناعات وقطاعات العملاء.